Asaltaron una estación de servicio, amenazaron a un empleado y se llevaron la recaudación

Un violento asalto ocurrió este miércoles por la tarde en una estación de servicio de Las Heras, donde tres delincuentes armados sorprendieron a un empleado y se fugaron con parte de la recaudación del día.
Ocurrió ayer por la tarde en Las Heras. Los delincuentes también se llevaron las llaves de una moto.
Un violento asalto ocurrió este miércoles por la tarde en una estación de servicio de Las Heras, donde tres delincuentes armados sorprendieron a un empleado y se fugaron con parte de la recaudación del día.
El hecho se registró cerca de las 17.50 horas, en la esquina de San Martín y Benavente, cuando el trabajador, de 25 años, fue abordado por tres individuos que se movilizaban en una motocicleta.
Según la información policial, los asaltantes lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron una billetera con $50.000 pertenecientes a la recaudación y la llave de su moto, para luego darse a la fuga a toda velocidad.
Intervino el Dr. Jorge Vera, de la Oficina Fiscal Las Heras, quien dispuso la actuación de personal de la UID.