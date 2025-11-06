Asaltaron una estación de servicio, amenazaron a un empleado y se llevaron la recaudación

Ocurrió ayer por la tarde en Las Heras. Los delincuentes también se llevaron las llaves de una moto.

Delincuentes armados asaltaron una estación de servicio, amenazaron a un empleado y se llevaron la recaudació.

Un violento asalto ocurrió este miércoles por la tarde en una estación de servicio de Las Heras, donde tres delincuentes armados sorprendieron a un empleado y se fugaron con parte de la recaudación del día.

El hecho se registró cerca de las 17.50 horas, en la esquina de San Martín y Benavente, cuando el trabajador, de 25 años, fue abordado por tres individuos que se movilizaban en una motocicleta.

Según la información policial, los asaltantes lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron una billetera con $50.000 pertenecientes a la recaudación y la llave de su moto, para luego darse a la fuga a toda velocidad.