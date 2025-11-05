5 de noviembre de 2025 - 19:20

Tiene 16 años y planeaba una "masacre escolar" en Caballito: la contundente decisión de la Justicia

La advertencia del FBI de Estados Unidos permitió un operativo de la Policía Federal Argentina, donde se allanó su casa y se encontró un arsenal. Ahora, se busca conocer al niño que “sufría depresión”.

El plan del adolescente de 16 años frenado por el FBI y la PFA en Caballito. &nbsp; &nbsp;

El plan del adolescente de 16 años frenado por el FBI y la PFA en Caballito.  

 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

El plan del adolescente de 16 años frenado por el FBI y la PFA en Caballito.  

El FBI alertó y la PFA actuó: frustraron una "masacre escolar" planeada por un adolescente en Caballito

Por Redacción Policiales
Cayó una avioneta que trasladaba cocaína en Salta 

Se estrelló una avioneta que trasladaba 130 kilos de cocaína en Salta: un video muestra el momento de la caída

Por Redacción Policiales

La decisión fue tomada por la jueza María Servini, quien lleva adelante la causa y ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación exhaustiva. El caso fue caratulado como “intimidación pública”. El joven había considerado realizar el ataque en su excolegio Educativo Modelo.

Actualmente asistía a la escuela Miguel Hernández, también ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Su detención se concretó durante un operativo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, en un inmueble sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

El menor está con tratamiento psicológico

Según una persona cercana al joven, el adolescente está con tratamiento psicológico por depresión y que esta semana le iban a realizar estudios para empezar a medicarlo.

“No hay peligro de nada, está controlado en el hospital y sin ninguna custodia policial porque se comprobó que no hay riesgo para nadie”, dice uno de los mensajes a los que accedió la agencia Noticias Argentinas.

el plan del adolescente de 16 años frenado por el FBI y la PFA en Caballito
El plan del adolescente de 16 años frenado por el FBI y la PFA en Caballito.

El plan del adolescente de 16 años frenado por el FBI y la PFA en Caballito.

Se secuestró un arsenal de elementos: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil); cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”; y una carta de despedida ante un posible suicidio.

A su vez, tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich (alias “Pan Triste”), autor de la masacre de Carmen de Patagones.

Fanático nazi y de asesinos en masa

Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el adolescente mostraba una “marcada admiración por el régimen nacionalsocialista nazi” y “glorificaba a distintos atacantes múltiples”.

Con la orden de la jueza María Romilda Servini, la PFA allanó el domicilio y secuestró un arsenal de elementos: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil), dos cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”, una carta de despedida ante un posible suicidio.

El detalle más escalofriante se encontró en la réplica del subfusil: tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich (alias “Pan Triste”), autor de la masacre de Carmen de Patagones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Grave accidente en el Parque San Martín: arresto domiciliario y tobillera electrónica para la conductora de 82 años 

Arresto domiciliario y tobillera electrónica para la mujer de 82 años que atropelló a dos chicos en Ciudad

Por Redacción Policiales
Gendarmería nacional incautó más de 300 kilos de coca que era llevado a Chile.

Gendarmería interceptó un camión que llevaba más de 300 kilos de hojas de coca rumbo a Chile

Por Redacción Policiales
Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

Intentaron cruzar el Río de la Plata en camioneta, quedaron atrapados y tuvieron que escapar nadando

Por Redacción
Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a un abogado del clan Sena por amenazar a un perito.

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a un abogado del clan Sena por amenazar a un perito

Por Redacción Policiales