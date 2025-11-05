Tiene 16 años y planeaba una "masacre escolar" en Caballito: la contundente decisión de la Justicia
La advertencia del FBI de Estados Unidos permitió un operativo de la Policía Federal Argentina, donde se allanó su casa y se encontró un arsenal. Ahora, se busca conocer al niño que “sufría depresión”.
El plan del adolescente de 16 años frenado por el FBI y la PFA en Caballito.
La decisión fue tomada por la jueza María Servini, quien lleva adelante la causa y ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación exhaustiva. El caso fue caratulado como “intimidación pública”. El joven había considerado realizar el ataque en su excolegio Educativo Modelo.
Actualmente asistía a la escuela Miguel Hernández, también ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Su detención se concretó durante un operativo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, en un inmueble sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.
El menor está con tratamiento psicológico
Según una persona cercana al joven, el adolescente está con tratamiento psicológico por depresión y que esta semana le iban a realizar estudios para empezar a medicarlo.
“No hay peligro de nada, está controlado en el hospital y sin ninguna custodia policial porque se comprobó que no hay riesgo para nadie”, dice uno de los mensajes a los que accedió la agencia Noticias Argentinas.
Se secuestró un arsenal de elementos: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil); cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”; y una carta de despedida ante un posible suicidio.
A su vez, tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich (alias “Pan Triste”), autor de la masacre de Carmen de Patagones.
Fanático nazi y de asesinos en masa
Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el adolescente mostraba una “marcada admiración por el régimen nacionalsocialista nazi” y “glorificaba a distintos atacantes múltiples”.
