Tiene 16 años y planeaba una "masacre escolar" en Caballito: la contundente decisión de la Justicia

La advertencia del FBI de Estados Unidos permitió un operativo de la Policía Federal Argentina, donde se allanó su casa y se encontró un arsenal. Ahora, se busca conocer al niño que “sufría depresión”.

El plan del adolescente de 16 años frenado por el FBI y la PFA en Caballito.

La Justicia federal dispuso que el adolescente de 16 años acusado de planear una “masacre escolar” en Caballito sea sometido a peritajes psiquiátricos. El menor fue descubierto gracias a un informe del FBI estadounidense que llegó como “advertencia” a manos de la Policía Federal Argentina.

La decisión fue tomada por la jueza María Servini, quien lleva adelante la causa y ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación exhaustiva. El caso fue caratulado como “intimidación pública”. El joven había considerado realizar el ataque en su excolegio Educativo Modelo.

Actualmente asistía a la escuela Miguel Hernández, también ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Su detención se concretó durante un operativo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, en un inmueble sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

El menor está con tratamiento psicológico Según una persona cercana al joven, el adolescente está con tratamiento psicológico por depresión y que esta semana le iban a realizar estudios para empezar a medicarlo.

“No hay peligro de nada, está controlado en el hospital y sin ninguna custodia policial porque se comprobó que no hay riesgo para nadie”, dice uno de los mensajes a los que accedió la agencia Noticias Argentinas.