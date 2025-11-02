El FBI alertó y la PFA actuó: frustraron una "masacre escolar" planeada por un adolescente en Caballito

Gracias a un informe del FBI estadounidense, un adolescente de 16 años fue detenido en el barrio porteño de Caballito acusado de planear una “masacre escolar” .

El operativo se concretó luego de que una investigación en Estados Unidos advirtió a las autoridades argentinas sobre un usuario en redes sociales que manifestaba su intención de cometer un tiroteo masivo en la escuela .

El caso fue tomado por la Policía Federal Argentina ( PFA ), bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad, y derivó en un allanamiento en el domicilio del joven, sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

La investigación fue coordinada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin. El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA identificó al autor: un joven de 16 años con domicilio sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el adolescente mostraba una “marcada admiración por el régimen nacionalsocialista nazi” y “glorificaba a distintos atacantes múltiples” .

Con la orden de la jueza María Romilda Servini, la PFA allanó el domicilio y secuestró un arsenal de elementos: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil), dos cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”, una carta de despedida ante un posible suicidio.

El detalle más escalofriante se encontró en la réplica del subfusil: tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich (alias “Pan Triste”), autor de la masacre de Carmen de Patagones.

El plan de ataque para noviembre

Los agentes también hallaron un escrito donde el joven describía su plan de ataque, previsto para este mes de noviembre.

El plan contemplaba realizar una amenaza en un shopping cercano al colegio para crear una distracción. Luego, ingresaría al establecimiento simulando ser policía, aislaría a los alumnos en las aulas y ejecutaría el tiroteo.

El adolescente argentino quedó a disposición de la Justicia, que ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica. La causa fue caratulada como “Intimidación pública”.