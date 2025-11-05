5 de noviembre de 2025 - 19:04

Arresto domiciliario y tobillera electrónica para la mujer de 82 años que atropelló a dos chicos en Ciudad

María Amelia Albina Molina (82) fue acusada formalmente en la Justicia por la muerte de Fausto Morcos y las heridas graves que sufrió su amigo, Julián Guzzo.

Grave accidente en el Parque San Martín: arresto domiciliario y tobillera electrónica para la conductora de 82 años&nbsp;

Grave accidente en el Parque San Martín: arresto domiciliario y tobillera electrónica para la conductora de 82 años 

Además, el fiscal de tránsito Fernando Giunta ordenó el arresto domiciliario de María Amelia Albina Molina, quien se encuentra imputada por el “delito de homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por pasar un semáforo en rojo”.

Debido a esto, informaron que a la mujer de 82 años se le colocará una tobillera electrónica y no podrá salir de su domicilio por ningún motivo.

En ese sentido, indicaron que en los próximos días “se continuarán incorporando diversas pruebas y se requerirá la Prisión Preventiva de la imputada”.

El hecho

Según lo reconstruido por la Justicia, el trágico incidente sucedió el sábado pasado a las 13.15, cuando Albina Molina conducía un Volkswagen Up por avenida Boulogne Sur Mer hacia el norte, en inmediaciones del parque General San Martín.

Al llegar a la intersección con calle J. y M. Clark, la mujer no respetó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes que cruzaban, Fausto Morcos García (13) y Julián Guzzo.

A raíz del fuerte impacto, Morcos falleció en el lugar, mientras que Guzzo, su amigo, sufrió graves lesiones y fue trasladado al hospital Notti, donde permanece aún hoy internado.

De acuerdo al parte de salud emitido esta mañana por el Notti, el joven tuvo una leve mejora y se despertó, aunque su pronóstico continúa siendo reservado. A pesar de las múltiples fracturas, el paciente está estable y continúa en el Servicio de Terapia Intensiva.

La tragedia del sábado conmocionó a toda la comunidad de Mendoza. Mientras que la Universidad Nacional de Cuyo decretó tres días de duelo en el Colegio Universitario Central (CUC), a donde asistía Morcos, el equipo de futsal al que pertenecía, Pacífico, le dedicó un sentido homenaje.

