El rescate a un turista que pedía ayuda en un cerro a 3.400 metros de altura

Ocurrió en el cerro San Bernardo, en la zona de Vallecitos. El hombre de 50 años fue ubicado vía radio VHF.

La Patrulla de Rescate de Alta Montaña asistió este domingo a un turista que pidió ayuda mientras descendía del cerro San Bernardo, en la zona de Vallecitos (Luján de Cuyo).

Fuentes policiales indicaron que el hecho se registró alrededor de las 15.30 del domingo, cuando el CEO recibió un aviso al 911 indicando que, por frecuencia de radio VHF, se había escuchado a una persona solicitando auxilio en la montaña. Con la información aportada por Guardaparques, los rescatistas iniciaron el operativo.

Cerca de las 17.00, los efectivos lograron establecer comunicación con el hombre, identificado como F. S., de 50 años, quien descendía desde aproximadamente 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Finalmente, fue ubicado a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, donde constataron que se encontraba en buen estado de salud, aunque fatigado por el esfuerzo.