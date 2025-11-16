Un nene de 11 años cruzó la autopista Buenos Aires-La Plata y murió atropellado.

Un nene de 11 años murió tras ser atropellado por un automóvil en la autopista Buenos Aires–La Plata , a la altura del kilómetro 18 , en la zona del barrio Villa El Monte . El conductor del vehículo quedó detenido horas después.

El hecho ocurrió el sábado cerca del mediodía, cuando un Volkswagen Up gris , que circulaba en sentido hacia La Plata , embistió al menor mientras este cruzaba la traza. Según testigos, familiares y vecinos corrieron inmediatamente a asistirlo, pero el chico murió en el lugar debido a las graves heridas.

La situación provocó momentos de tensión: un grupo de vecinos cortó ambos sentidos de la autopista , lo que generó un importante congestionamiento y largas demoras durante varias horas.

El automovilista, un joven de 25 años , continuó manejando tras el impacto, pero fue interceptado poco después por personal policial en la bajada de Bernal, sobre la calle Espora, cerca del kilómetro 17.

Allí fue detenido y trasladado a la comisaría local, mientras que agentes de AUBASA y personal de tránsito trabajaron en la zona para ordenar el operativo y preservar la escena del hecho.

Recién cerca de las 17 horas se habilitaron parcialmente los carriles, aunque el tránsito siguió con demoras hasta entrada la tarde.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 22 de Quilmes, que la caratuló como homicidio culposo. Se espera el resultado de las pericias accidentológicas que determinarán la mecánica del hecho.

Vecinos del barrio explicaron que el menor, al igual que otros chicos de la zona, suele cruzar la autopista para dirigirse a una tosquera cercana.

“Los nenes cruzan para ir a meterse a la tosquera. Tienen todos entre 7 y 12 años, se escapan de la casa y van”, contó una mujer a La Noticia de Quilmes. “Mi prima vio cómo quedó el nene, pobre. Los dos padres estaban trabajando”, añadió.