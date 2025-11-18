"Pato" y "Pancho", los dos detenidos por la brutal golpiza a un hombre en Tunuyán: arriesgan duras penas

La Fiscalía del Valle de Uco investiga como tentativa de homicidio la brutal golpiza que recibió un hombre de 37 años el fin de semana pasado en la puerta de un boliche del Tunuyán .

La violenta agresión a Jesús Moyano se registró en la madrugada del domingo en salida del local bailable Colombia, que funciona al aire libre, en San Martín y Sarmiento de Colonia Las Rosas.

Y ese mismo día el fiscal Jorge Quiroga, tras tomar algunas testimoniales a testigos del hecho, ordenó que se realizaran dos allanamientos en los que se logró detener a Francisco “Pato” Ramírez y a Francisco “Pancho” Cuello .

Ambos podrían ser acusados en las próximas horas por el delito de homicidio en grado de tentativa, dado el tipo de lesiones que los médicos constataron en la víctima, quien se encuentra internado en el hospital Central en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El domingo, cerca de las 7.10 Ingresó un llamado a la línea de emergencias 911 alertando sobre una riña en la salida del local bailable Colombia, que funciona al aire libre, en San Martín y Sarmiento de Colonia Las Rosas , según las primeras informaciones recabadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 65º entrevistó a los lesionados, quienes denunciaron que al retirarse del boliche mantuvieron una discusión con un grupo de sujetos y que dos de ellos les habrían propinado múltiples golpes, dejando inconsciente a una de las víctimas sobre una ciclovía.

Moyano fue asistido en el lugar por un médico del Servicio de Emergencias Coordinado, que diagnosticó traumatismo encefalocraneal, herida cortante en cuero cabelludo, fractura de cráneo y trastornos de conciencia.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli y luego derivado al Hospital Central. En tanto, los otros involucrados no presentaron lesiones de gravedad.

En el lugar se identificó a uno de los presuntos agresores, quien manifiesta desconocer lo ocurrido. El sospechoso no presenta manchas de sangre en su vestimenta.

Por disposición de la Fiscalía en turno, trabajó en el sitio personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa, quienes constatan la presencia de cámaras de seguridad privadas en el interior del local.