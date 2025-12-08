Un hombre desfiguró a golpes a su hijastra de 7 años: vecinos lo lincharon y quedó detenido

Una nena de siete años sufrió una salvaje golpiza por parte de su padrastro, un hombre de 37 años , que la atacó con golpes y mordidas. También agredió a la madre cuando ella regresó a la vivienda y lo confrontó por lo ocurrido. El caso, que ocurrió en Gerli , partido de Avellaneda , derivó en la rápida detención del agresor, que además fue golpeado por vecinos.

El episodio se conoció este sábado a partir del testimonio de fuentes policiales, que detallaron que el ataque ocurrió en una casa de la calle Gibraltar , donde el hombre, identificado solo como Alex , para preservar la identidad de la menor, convivía con su pareja, una mujer de 44 años , y la hija de ella.

Según la denuncia presentada por la madre en la Comisaría 6ª de Avellaneda , el hombre había quedado al cuidado de la niña cuando, por motivos que aún se investigan, la atacó con una violencia extrema.

Al regresar a la vivienda, la mujer encontró a su hija con el rostro hinchado , ojos morados , labios cortados , la boca lastimada y mordidas en los brazos. También presentaba múltiples hematomas en todo el cuerpo.

Conmocionada por las lesiones, tomó a la nena y la trasladó de urgencia en un remise al Hospital Presidente Perón , donde los médicos constataron la gravedad de los golpes e inmediatamente alertaron a la Policía por sospechas de violencia contra una menor.

La policía fue hasta el centro médico para tomarle la denuncia a la mamá. De acuerdo al testimonio de la mujer, al llegar a su casa no sólo encontró a su hija golpeada sino que también fue agredida por el hombre, quien luego intentó escapar hacia la zona conocida como Villa Sapito.

Vecinos del barrio, al enterarse de lo ocurrido, lo interceptaron y golpearon, propinándole piñas y patadas antes de que llegara la Policía. El agresor tuvo que ser rescatado por los efectivos y trasladado en ambulancia al mismo hospital donde estaba la nena.

El hombre quedó aprehendido y será imputado por lesiones graves agravadas por el vínculo, según dispuso la UFI N° 2 de Avellaneda–Lanús, que interviene en el caso.