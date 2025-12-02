Tragedia del Parque: pedirán que siga presa la mujer que atropelló a 2 adolescentes y causó la muerte de Fausto

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza solicitó que María Amelia Albina Molina (82), la mujer imputada y acusada de haber cruzado un semáforo en rojo en el Parque San Martín y haber atropellado a dos adolescentes (uno de ellos falleció), siga presa .

Fue el fiscal de Tránsito Fernando Giunta quien solicitó esta mañana al Juzgado Penal Colegiado la prisión preventiva de la mujer , quien ya se encuentra detenida en su vivienda (en modalidad domiciliaria) por disposición del mismo fiscal y desde los días posteriores a la tragedia. Con este pedido, Giunta busca que se prorrogue la detención de la conductora (hoy vencía el plazo para solicitar la prisión preventiva) , ello mientras se sigue avanzando en la investigación del trágico episodio.

En tanto, trascendió que la defensa de la imputada -por los delitos de homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas graves, ambos agravados por pasar el semáforo en rojo- se opondrá a este pedido de prisión . En ese sentido, el abogado de la mujer expondrá que no existe ningún riesgo procesal que pudiese entorpecer la causa, ni de fuga,

También confirmaron desde el MPF que la audiencia en la que se resolverá esta situación será el lunes 22 de diciembre. Y aclararon que aún resta producir dentro de la causa diversas pruebas testimoniales de testigos presenciales, además y una pericia que ya ha sido ordenada.

Según relataron algunos testigos que estaban en el lugar, un auto atropelló a dos de los tres chicos cuando ellos intentaban cruzar Boulogne Sur Mer. De acuerdo a lo reconstruido, los tres chicos cruzaron por la senda peatonal de esa esquina (con dirección al Parque -hacia el oeste-), aprovechando que el semáforo les daba el verde. Pero, según estos mismos testigos -y que son claves en la causa- la conductora de un VW Up -María Amelia Albina Molina (82) circulaba por Boulogne Sur Mer desde el sur, cruzó el rojo y los atropelló.

Fausto falleció en el acto, mientras que uno de sus amigos -quien también fue embestido- sufrió graves heridas y que lo tuvieron casi una semana en el hospital. El tercero de los adolescentes, que había terminado de cruzar segundos antes, miró todo desde la vereda.

Más allá de la inmediata intervención de los médicos del Mendoza Tenis Club (la tragedia fue en la puerta de la institución), de la asistencia de los transeúntes ocasionales y de la rápida intervención de la Policía y el Sistema de Emergencias Coordinado, Fausto murió en el lugar.

El dolor y el pedido de justicia de la familia

José Morcos y Cecilia García, padre y madre de Fausto, hablaron hace unos días sobre la tragedia que enlutó sus vidas hace poco más de un mes.

"A Fausto lo mataron. Hace tiempo se viene insistiendo como sociedad en que quien usa un vehículo de manera imprudente o incorrecta, está utilizando un arma. Y a Fausto lo mataron usando un vehículo como arma, un sábado a las 12:15, en una de las esquinas más concurridas del Parque y en un lugar donde había muchos chicos más", resumió José Morcos.

"Él (NdA: por Fausto) cruzó con el paso a su favor. Incluso, una camioneta que estaba viniendo de en frente e iba a doblar les dio el paso, porque tenían la luz verde", agregó el hombre, quien trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial.

"Me cuesta muchísimo hablar en el pasado; él era muy responsable, muy atento, muy amable, muy educado, muy todo", acotó José.

"Hay algo de todo esto que me llama poderosamente la atención, y me angustia. Primero, que la persona que los embistió no frenó ni intentó esquivarlos. Pero, además, después de atropellarlos, los arrastró unos metros, se bajó del auto, los miró y se volvió a subir para correr el auto. Las mismas personas que estaba en el lugar cuentan que le dijeron que no podía mover el auto", agregó el padre de Fausto a Los Andes.

Además, la familia de Fausto insistió en la importancia de que cualquier transeúnte casual que haya sido testigo de la tragedia el 1 de noviembre al mediodía en J. y M. Clark y Boulogne Sur Mer aporte datos al Ministerio Público Fiscal,