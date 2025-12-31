Tragedia en Córdoba: hacía trekking con sus amigos, frenó en una cascada para nadar y murió ahogado

Ocurrió en el Valle de la Calamuchita. La víctima de 35 años perdió la vida en el lugar tras varios intentos de reanimación por parte de sus amigos y personal de emergencia.

Un paseo de trekking entre tres amigos terminó de la peor manera en el Valle de la Calamuchita, en Córdoba, cuando uno de ellos, de 35 años, perdió la vida tras ingresar al agua para nadar en una cascada. Pese a los esfuerzos desesperados por reanimarlo, el hombre murió en el lugar.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Cascada Grande, en la localidad de La Cumbrecita. Según informaron medios locales, la víctima fue identificada como Ángel Martín Rabal, quien había finalizado una caminata junto a dos amigos y decidió meterse al agua.

A los pocos minutos, dejó de verse en la superficie, lo que encendió la alarma entre sus acompañantes.

Intento de reanimación, sin resultado Los amigos lograron sacarlo y comenzaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar, que luego fueron continuadas durante varios minutos por personal policial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia que arribaron al lugar, aunque finalmente se constató el fallecimiento.

La Justicia tomó intervención para establecer las circunstancias del hecho, que en principio fue caratulado como muerte accidental, mientras que desde los organismos de seguridad recordaron que en la zona hay señalización que desaconseja el baño por tres motivos concretos:

La profundidad.

Las bajas temperaturas del agua.

Las corrientes. Fuentes oficiales señalaron que el llamado a la policía se realizó a las 17:15, por parte de los allegados del hombre: “Ellos lo habían sacado y le estaban haciendo RCP, pero no respondía”. “Hace varios años que esa zona se recomienda como paseo pero no para meterse por la profundidad y las distintas corrientes y temperaturas”, apuntó Pablo Miranda, prensa de La Cumbrecita.