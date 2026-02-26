La UNCuyo definió su calendario electoral y se calienta la interna en el oficialismo

La Universidad Nacional de Cuyo ya conoce las fechas del calendario electoral para la renovación de autoridades de este año . A la espera de la publicación de la resolución oficial, la Junta Electoral definió que los comicios se realizarán el jueves 9 de junio y, en caso de segunda vuelta, el 23 del mismo mes .

Dolor por la muerte de María Victoria Gómez de Erice, la primera rectora mujer de la UNCuyo

En medio de la rosca por candidaturas y alianzas, la Junta estableció que el cierre y presentación de listas será el 29 de abril . El 4 de mayo se publicarán las nóminas y el 6 quedarán oficializadas .

Respecto de los padrones, el cierre será el 31 de marzo; el 7 de abril se publicará el padrón provisorio y a mediados de ese mes se difundirá el definitivo. La campaña electoral comenzará el 9 de mayo y finalizará el 7 de junio.

Ahora resta que el Consejo Superior apruebe el calendario electoral en la sesión extraordinaria convocada para el 11 de marzo.

Las elecciones de este año aparecen como un remake de las de 2022: se repite la fecha y los nombres que circulan para definir quién estará al frente del Rectorado son los mismos. Se trata de la actual rectora, Esther Sánchez , y del vicerrector, Gabriel Fidel .

El vicerector, Gabriel Fidel, la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez y el candidato a rector de Proyecto Universidad, Javier Ozollo.

En este escenario, Sánchez analiza si competirá por la reelección, mientras que Fidel ve con buenos ojos ocupar el cargo por los próximos cuatro años. Por el lado de la oposición, se postula el sociólogo peronista Javier Ozollo, bajo el espacio Proyecto Universidad.

Una tercera opción que sumaría a la disputa por el trono mayor de la UNCuyo lleva el nombre de Fernanda Bernabé, dirigente de Libres del Sur, exfuncionaria de la gestión de Daniel Pizzi y actual decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública, en la Universidad Champagnat.

Las elecciones de la UNCuyo no solo definirán al próximo rector, sino también a los decanos de las distintas facultades y a los integrantes de los consejos superiores y directivos.

Qué pasa en el oficialismo universitario

La UNCuyo es conducida desde 2014 por la alianza Interclaustro, un frente que reúne a radicales, liberales, independientes y dirigentes del mundo académico.

Los años en el poder generaron un desgaste interno que hoy se traduce en diferencias hacia adentro del espacio, al punto de que parte de sus integrantes no acompañaría una eventual reelección de la actual rectora.

Con este escenario, las reuniones entre decanos, vicedecanos y referentes políticos del ámbito universitario se intensificaron desde principios de mes, con el regreso de la actividad académica.

Interclaustro fue parte de un proceso que, según sus impulsores, la universidad necesitaba en su momento. A eso se suma su vinculación con Cambia Mendoza, lo que con el correr de los años contribuyó a que el frente comenzara a desdibujarse dentro del escenario universitario.

Ahora, hacia adentro del oficialismo, plantean la necesidad de una nueva conformación acorde a la realidad actual.

Los candidatos para el rectorado del Interclaustro radical. La rectora Esther Sánchez y el vicerector, Gabriel Fidel.

Todo indica que la marca Interclaustro ya no ordena de la misma manera. El sector que responde a Sánchez no necesariamente coincide con el que impulsa la candidatura de Fidel. Mientras que en el entorno del vicerrector no descartan sumar sectores del peronismo de distintas unidades académicas.

Puertas adentro aseguran que la actual rectora no cuenta hoy con el respaldo suficiente que le garantice su reelección y que todavía no ha manifestado cuál será su intención de cara a los comicios de junio.

“Es un hecho que no siga, pero se va a tomar su tiempo para comunicarlo”, expresaron desde el Rectorado. No obstante, en el campus lo definen como un “secreto a voces”, aunque remarcan que la rectora “no se ha bajado”.

Desde el sector de Sánchez señalaron que “todavía es muy temprano para hablar de esto”. Su base política es la Facultad de Ciencias Económicas, que cuenta además con una figura del gobierno provincial como el presidente de la Cámara de Diputados, Andres Lombardi.

Andrés Lombardi Uncuyo El presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi junto a la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.

El también presidente de la UCR Mendoza es egresado de esa unidad académica y tuvo militancia en Franja Morada. Ante la consulta de este medio, Lombardi prefirió no hacer declaraciones, aunque en su entorno aseguran que tendrá un rol clave en la articulación entre los candidatos del oficialismo, especialmente en lo que defina Económicas.

Por su parte, otro actor relevante en la definición es la Franja Morada. La agrupación reformista es el nexo con el claustro estudiantil y actualmente conduce cuatro centros de estudiantes, número que se eleva a siete si se contabilizan los espacios alineados.

La mesa regional de la agrupación universitaria aún no se reunió para debatir la estrategia electoral. En 2022 acompañó de manera unánime la postulación de Fidel.

¿Nace una fórmula en el oficialismo?

En el Rectorado se percibe tensión respecto del proceso de elección del próximo candidato oficialista. Con el correr de los días podría blanquearse una fórmula encabezada por Fidel y acompañada por la actual decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, Maria Flavia Filippini.

Los Andes intentó comunicarse con ambas autoridades, que optaron por no referirse al tema. Desde sus círculos de trabajo señalaron que “están armando un equipo para la construcción de un proyecto que apunte a los próximos años de la universidad”.

Con casi cuatro décadas como docente universitario, Fidel cuenta tanto con trayectoria en la gestión pública cómo en el sector privado. A eso se suma sus vínculos históricos con el radicalismo.

En tanto, Filippini, es ingeniera agrónoma y una de las decanas con mayor antigüedad, cuenta con un perfil vinculado al mundo académico y de investigación. En términos políticos, la definen como independiente.

María Flavia Filippini La decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, María Flavia Filippini.

Fuego amigo en el Rectorado

Mientras Sánchez, Fidel y el resto del gabinete se concentran en la gestión, entre ellas, la reciente aprobación del presupuesto 2026, comenzaron a sentirse diferencias entre los sectores.

Desde Económicas sostienen que “hay que tener cuidado con el relato” de la gestión y apuestan a una mirada más amplia del proceso electoral, con eje en escuchar a decanos y unidades académicas. Sobre las aspiraciones del vicerrector, deslizan: “Fidel viene de una facultad donde la praxis política es muy endogámica. No es tiempo para estos temas”.

Desde el entorno del vicerrector responden que están “centrados en las tareas que corresponden al lugar que ocupa” y que su perfil encaja con lo que la UNCuyo debería proyectar en los próximos años: mayor vinculación con el medio productivo y el sector privado, junto con experiencia en gestión. Además, destacan que la figura de Filippini aportaría “mirada académica y experiencia en investigación”.

Con el calendario ya definido, la atención se concentra ahora en el oficialismo y en cómo resolverá su interna de cara a junio.