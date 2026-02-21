Dolor por la muerte de María Victoria Gómez de Erice, la primera rectora mujer de la UNCuyo

A los 84 años, falleció María Victoria Gómez de Erice, una figura destacada en la comunidad educativa debido a una gran trayectoria en el UNCuyo . Fue elegida como la primera rectora mujer (gestión 2002-2008), dedicó más de medio siglo de su vida a la institución.

En ella desempeñó roles que fueron desde representante estudiantil y administrativa hasta decana y rectora. Por su trayectoria, fue reconocida como Profesora Emérita, una distinción reservada para personalidades extraordinarias que han realizado contribuciones fundamentales en su campo profesional.

La despedida de sus restos será el sábado 21 de febrero, de 11 a 15, en el Parque de Descanso de Guaymallén.

Su vida académica y profesional estuvo marcada por un fuerte compromiso social , bajo la convicción de que la universidad pública debe devolver a la sociedad el esfuerzo que esta hace para sostenerla.

En sus años como Rectora sostuvo siempre que los universitarios debían analizar las debilidades y problemas reales del sistema educativo para colaborar con el gobierno escolar, implicarse en los conflictos sociales y pensar la manera de ayudar a resolverlos.

“Investiguemos lo que sirve y no lo que nos gusta”, dijo en más de una oportunidad en inauguraciones de jornadas o reuniones científicas en las que, por supuesto, destacaba la investigación docente como generadora de conocimientos pero también como un aporte a las problemáticas sociales. Una de sus lemas característicos era “Como universidad pública nos debemos a la sociedad que nos sostiene”, frase que señalaba una y otra vez en actos académicos.

Un hito importante durante su trayectoria fue ser la impulsora de la transformación de la Escuela Superior de Formación Docente en la actual Facultad de Educación en 1995, de la cual fue su primera decana electa.

Por otro lado, en uno de sus últimos actos, lideró el proyecto de un centro de salud con especial dedicación a la rehabilitación de la discapacidad, adquiriendo el edificio del ex Policlínico Ferroviario, que desde noviembre de 2023 lleva su nombre.