Investigan la muerte de un hombre que arreglaba un tanque de agua en un hospedaje de Penitentes

Un hombre fue encontrado sin vida este jueves por la mañana en la zona de Penitentes, en Alta Montaña.

Fuentes policiales indicaron que el caso fue reportado alrededor de las 8.25, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó que durante la noche un hombre había estado realizando arreglos en el tanque de agua del hospedaje Altas Cumbres y que finalmente, en horas de la mañana de hoy, fue hallado en el interior de un pozo de agua.

Personal policial de la Comisaría 23ª se desplazó hasta el lugar y constató la presencia del cuerpo dentro del pozo.

Por el momento no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Interviene la autoridad judicial correspondiente para determinar las causas del fallecimiento.

