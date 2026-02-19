19 de febrero de 2026 - 17:13

Se conoció la causa de la muerte de la joven de 23 años que buceaba en Puerto Madryn

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado este miércoles, y según la autopsia murió por ahogamiento. No se habrían detectado signos de intervención de terceros

A partir de la autopsia se confirmó que la causa de la muerte de la joven fue por “asfixia por sumersión”.&nbsp;

A partir de la autopsia se confirmó que la causa de la muerte de la joven fue por “asfixia por sumersión”. 

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia de Sofía Devries. En las últimas horas se confirmó la causa de la muerte de la joven de 23 años desaparecida el pasado lunes en aguas de Puerto Madryn (Chubut) durante una práctica de buceo recreativo en el Golfo Nuevo.

Luego de un intenso operativo de búsqueda que se extendió por nmás de 48 horas, el cuerpo fue localizado este miércoles, por un buzo de la Prefectura Naval Argentina. El hallazgo se produjo en la misma zona de la inmersión, a unos 20 metros de profundidad.

Los resultados de la autopsia

Según información de medios locales, Devries murió por “asfixia por sumersión”, es decir, ahogamiento. Según las primeras informaciones de la investigación, no se detectaron signos de violencia o intervención de terceros en el cuerpo de la víctima.

A pesar de esto, la Justicia mantiene abierta una causa penal para investigar si existió negligencia por parte de los responsables de la excursión. Por otro lado, se tomaron muestras para estudios complementarios, cuyos resultados serán incorporados al expediente.

Qué se sabe de la joven

Sofía era oriunda de la provincia de Moreno, Buenos Aires y su fallecimiento ha generado una profunda conmoción. Un servicio fúnebre se encargará del traslado de sus restos hacia la localidad de Villa Ballester para realizar la sepultura en su ciudad de origen.

Su formación académica es sólida: cursó la licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE y obtuvo un grado en Administración de Empresas en la UTN.

En el mundo digital, Sofía se destaca como creadora de contenido UGC (contenido generado por el usuario), enfocada en temáticas de belleza (beauty), estilo de vida (lifestyle) y viajes.

Sus redes sociales reflejan su pasión por recorrer destinos paradisíacos en Argentina, Brasil y Colombia, además de su trabajo en el área de comunicación de la empresa de productos orgánicos que pertenece a su pareja.

Más allá de su faceta como influencer, Sofía también exploró la literatura. Es autora del libro “Cuentos para mentes rebuscadas”, una obra que ella misma definió como una serie de relatos cortos de “terror, misterio, muerte, amor y un poco de morbo” destinados a ser leídos más de una vez.

