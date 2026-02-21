21 de febrero de 2026 - 17:50

Controladores aéreos anunciaron paro escalonado para el cierre de febrero: el cronograma de vuelos afectados

Atepsa iniciará medidas de fuerza desde el próximo jueves que afectarán los vuelos en todo el país tras no alcanzar un acuerdo salarial

Controladores aéreos anunciaron un paro escalonado para la semana próxima

Controladores aéreos anunciaron un paro escalonado para la semana próxima

Foto:

Daniel Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El cierre de la temporada de vacaciones de febrero se verá marcado por complicaciones para los viajeros en todos los aeropuertos de Argentina, debido a que Atepsa confirmó un nuevo cronograma de paros escalonados que comenzará el jueves 26 de febrero.

Leé además

La CGT realizó el cuarto paro general en lo que va de la gestión Milei 

El balance del Gobierno tras el paro: pérdidas por US$ 575 millones y acatamiento entre 30% y 50%

Por Redacción Política
Aerolíneas Argentinas programa un vuelo especial para los argentinos varados en Brasil. 

Aerolíneas Argentinas programó un vuelo especial para los argentinos varados en Florianópolis tras el paro de la CGT

Por Redacción Sociedad

La medida surge como respuesta a la falta de acuerdo en las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego de que venciera la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Según el gremio, el conflicto arrastra meses de reclamos salariales e incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, sumado a investigaciones judiciales por presuntas maniobras irregulares en la empresa pública.

El cronograma de los vuelos afectados

Las protestas se organizarán en franjas horarias específicas según el tipo de operación:

  • Jueves 26 de febrero: Afectará a toda la aviación de 15:00 a 18:00.
  • Viernes 27 de febrero: Afectará a toda la aviación de 19:00 a 22:00.
  • Sábado 28 de febrero: Impactará en la aviación general y no regular (vuelos privados y taxis aéreos) de 13:00 a 16:00.
  • Domingo 1 de marzo: Se restringirá la aviación comercial regular con destino nacional de 09:00 a 12:00.
  • Lunes 2 de marzo: Afectará nuevamente a toda la aviación de 05:00 a 08:00.
Paro de controladores aéreos
El cronograma del paro de controladores aéreos

El cronograma del paro de controladores aéreos

Durante estas ventanas de tiempo, se suspenderá la recepción de planes de vuelo y las actividades administrativas no críticas. No obstante, el sindicato aclaró que la acción no afectará a las operaciones que ya estén en curso, ni a los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios o de búsqueda y salvamento.

Desde EANA recordaron que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley. Esto obliga a los trabajadores a anunciar las medidas con al menos cinco días de antelación y garantiza que no se vea afectado más del 45% de las operaciones totales.

Este nuevo conflicto se suma a una racha difícil para el sector aerocomercial, tras el reciente paro general de la CGT al que adhirieron otros gremios como APLA y APA, el cual provocó cancelaciones y reprogramaciones que afectaron a más de 65.000 pasajeros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En medio del paro de la CGT, Alberto Fernández defendió su gestión

Alberto Fernández afirmó que fue el único presidente sin paros de la CGT

Por Redacción Política
La CGT realizó el cuarto paro general en lo que va de la gestión Milei 

La CGT realizó su cuarto paro general en la gestión Milei y aseguró un acatamiento superior al 90%

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo se refirió al paro general que está en marcha en Mendoza. 

Cornejo aseguró que "no tuvo acatamiento" el paro en Mendoza y reconoció un "error" en el proyecto de reforma laboral

Por Martín Fernández Russo
Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza): vuelos cancelados por el paro del 19 de febrero de 2026

El impacto del paro sí se vio en el aeropuerto de Mendoza: 19 vuelos cancelados

Por Redacción Sociedad