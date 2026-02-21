Controladores aéreos anunciaron paro escalonado para el cierre de febrero: el cronograma de vuelos afectados

El cierre de la temporada de vacaciones de febrero se verá marcado por complicaciones para los viajeros en todos los aeropuertos de Argentina , debido a que Atepsa confirmó un nuevo cronograma de paros escalonados que comenzará el jueves 26 de febrero.

La medida surge como respuesta a la falta de acuerdo en las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) , luego de que venciera la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Según el gremio, el conflicto arrastra meses de reclamos salariales e incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, sumado a investigaciones judiciales por presuntas maniobras irregulares en la empresa pública.

Durante estas ventanas de tiempo, se suspenderá la recepción de planes de vuelo y las actividades administrativas no críticas. No obstante, el sindicato aclaró que la acción no afectará a las operaciones que ya estén en curso, ni a los vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios o de búsqueda y salvamento.

Desde EANA recordaron que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley. Esto obliga a los trabajadores a anunciar las medidas con al menos cinco días de antelación y garantiza que no se vea afectado más del 45% de las operaciones totales.

Este nuevo conflicto se suma a una racha difícil para el sector aerocomercial, tras el reciente paro general de la CGT al que adhirieron otros gremios como APLA y APA, el cual provocó cancelaciones y reprogramaciones que afectaron a más de 65.000 pasajeros.