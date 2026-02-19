19 de febrero de 2026 - 07:43

El impacto del paro sí se vio en el aeropuerto de Mendoza: 19 vuelos cancelados

Casi todas las partidas figuran en rojo, a excepción de algunas de Latam y, sorpresivamente, Flybondi. El transporte público, con normalidad.

Foto Archivo

Foto Archivo

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

El Gobierno intimó a los gremios de trenes y colectivos en la previa del paro 

Conflicto total por el paro: el Gobierno amenaza con quitar la personería a los gremios de transporte

Por Redacción Política
El CEC Mendoza confirmó su adhesión al paro nacional de este jueves 

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza confirmó que se suma al paro nacional de este jueves

Por Redacción Política

La mayoría de las partidas en rojo son de Aerolíneas Argentinas, Gol, Sky y JetSmart, incluyendo destinos nacionales e internacionales. Totalizan 19.

Por ahora sí operan con normalidad el vuelo LP 2434 a Lima (Latam), el LA 435 a Santiago de Chile (Latam), el JJ 8020 a San Pablo (Latam), el FO 5055 a Ezeiza (Flybondi) y el FO 5057 a Aeroparque (Flybondi).

Mediante un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) señalaron: “Cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

En todo el país, Aerolíneas Argentinas, la principal operadora del mercado, había informado sobre la suspensión de 255 vuelos este jueves: 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.

"La compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada”, informaron desde la aerolínea estatal.

Además de informarse en cada aerolínea con las opciones para "recuperar" el vuelo, se puede consultar en tiempo real el estado de la aviación en la web de Aeropuertos Argentina.

Colectivos y Metrotranvía con normalidad en Mendoza

En lo que respecta al transporte público, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) confirmó su adhesión al paro de la CGT de forma unánime. No obstante, su secretario general adjunto, Luis Nadal, aclaró que los choferes tendrán "libertad de acción" para decidir si se pliegan a la medida o salen a trabajar.

Por otro lado, desde la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam) informaron que las empresas de transporte de Mendoza garantizan el servicio durante la jornada del jueves. Aquellos trabajadores que se adhieran al paro recibirán el descuento por el día no trabajado.

En tanto, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, publicó un mensaje en sus redes sociales donde garantiza el normal funcionamiento del transporte público urbano en Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatalioMema/status/2024274674251944418?s=20&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Ministerio de Seguridad busca reforzar las medidas para garantizar la seguridad durante la movilización de este jueves contra la Reforma Laboral. 

El Gobierno refuerza las medidas de seguridad ante el paro general contra la reforma laboral

Por Redacción Política
La CGT ratificó que va a estar parada la Argentina cuando se debata la reforma laboral y habló del cierre de Fate

La CGT ratificó un "paro contundente" contra la reforma laboral y habló del cierre de Fate

Por Redacción Política
Independiente Rivadavia podría sufrir la suspensión de su partido por el paro general

Por el paro, podrían postergar los partidos de la Liga Profesional previstos para el jueves

Por Redacción Deportes
Posible paro nacional contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

El Gobierno descontará el día a empleados estatales que adhieran al paro contra la Reforma Laboral

Por Redacción Política