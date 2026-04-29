29 de abril de 2026 - 08:32

Conflicto universitario: paro total en la UBA en rechazo a la intimación del Gobierno nacional

Docentes y no docentes paralizan las actividades este miércoles. Los gremios denuncian "provocaciones" del Ministerio de Capital Humano y exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.

La UBA, entre las mejores universidades del mundo
La UBA, entre las mejores universidades del mundo

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Las facultades y dependencias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) permanecen cerradas este miércoles debido a un paro total de actividades convocado por los gremios ADUBA y APUBA.

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La medida de fuerza surge como una respuesta directa a la intimación "provocadora" enviada por el Gobierno nacional, que exigió a las autoridades universitarias garantizar la continuidad de las clases a pesar del conflicto gremial.

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La tensión entre el Ejecutivo y la comunidad académica escaló luego de que el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, ordenara a las universidades presentar un "plan de contingencia" para evitar la interrupción del ciclo lectivo.

Desde la Casa Rosada sostienen que las instituciones tienen la obligación de asegurar el derecho a la educación por encima de las medidas de fuerza.

La respuesta de la UBA

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, rechazó la presión y señaló que es el Estado, y no los trabajadores, quien incumple con su deber de sostener el sistema. “Pedimos menos comunicados en redes y más gestión”, disparó el dirigente, remarcando que la falta de recursos hace inviable la normalidad educativa.

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En la misma línea, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que la garantía del derecho a enseñar y aprender depende del financiamiento estatal. Además, señaló que el Gobierno está ignorando la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, lo que impacta directamente en los salarios docentes, las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

Ratificaron la Marcha Federal Universitaria

En el marco del paro total de actividades este miércoles, los gremios ratificaron la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo con el fin de visibilizar el reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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