Ya está Manuel Adorni en el Congreso: rendirá cuentas por primera vez y tendrá a Milei como respaldo

Después de los escándalos por sus viajes y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindará hoy a las 10.30 en el Congreso su primer informe de gestión tras 175 días en el cargo.

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En una entrevista con Neura Media, Milei había anticipado que acompañará a Adorni: “Voy a ir a la exposición de Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”. Será un notable gesto de respaldo político frente a las denuncias, que se sumará a la presencia de su hermana Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) , el resto de los integrantes del gabinete y los legisladores libertarios.

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La presencia de Adorni en el Congreso está indicada por el artículo 101 de la Constitución Nacional: "El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno". Si se hiciera un cálculo en base a su cargo, el cual asumió el 4 de noviembre de 2025, ya debería haber asistido en noviembre y marzo, meses de período ordinario.

La presentación inicial del jefe de Gabinete se extenderá por aproximadamente una hora. Luego cada bloque tendrá un tiempo determinado para hacer preguntas al funcionario en relación al tamaño del bloque. Al final será el turno del peronismo. Se estiman unas cuatro horas de debate y chicanas.

La oposición ya presentó por escrito más de 4.800 preguntas y desde el Poder Ejecutivo contestaron formalmente por escrito 2.100.

Javier Milei junto a Manuel Adorni Javier Milei junto a Manuel Adorni Archivo

Lo de Milei será una inédito respaldo al jefe de Gabinete en su hora más difícil.

Por mucho menos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había echado en octubre de 2024 a una funcionaria de su cartera que había comprado una cafetera cara con partidas públicas, cuando todavía el relato anti casta de Milei conservaba alguna credibilidad.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo renunciar al secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos María Frugoni, por no haber declarado siete propiedades en Miami.

Con algún rezago, Milei también hizo echar a Diego Spagnuolo cuando se destaparon las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y lo "sacrificaron" a José Luis Espert en medio de la campaña electoral cuando las pruebas apiladas en su contra ya eran demasiado comprometedoras.

Las dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Manuel Adorni informó un patrimonio de $107,9 millones al cierre de 2024, frente a los $61 millones declarados en 2023 al asumir su cargo.

El actual jefe de Gabinete percibe un salario de $7 millones mensuales, tras una recomposición salarial del 100% formalizada a comienzos de 2026 mediante el Decreto 931/2025.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, confirmó que el funcionario viajó a fines de 2024 a Aruba junto a su familia, en aparente contradicción con el mensaje de austeridad promovido por el gobierno de Milei. A esto se sumó su presencia en marzo de 2026 en una visita presidencial a la tumba del rabino de Lubavitch, donde fue fotografiado junto a su esposa Bettina Angeletti.

El caso adquiere mayor sensibilidad política porque la propia gestión libertaria había prohibido en agosto de 2024 el uso de aviones oficiales para viajes particulares, una medida que fue anunciada públicamente por el propio Adorni. La investigación ahora busca determinar si hubo inconsistencias entre su evolución patrimonial, sus gastos y el cumplimiento de las normas de conducta establecidas para los funcionarios.

Apenas fue la punta del iceberg de gastos con dudas sobre su origen, que incluyó un vuelo privado a Punta del Este junto al periodista libertario Marcelo Grandío, la casa en el barrio privado Indio Cua Golf Club y los departamentos en Caballito y Parque Chacabuco.