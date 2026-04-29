"A lo Rocky" y un eufórico "Vamos Manuel": el férreo apoyo de Milei a Adorni en el Congreso

El presidente Javier Milei protagonizó este miércoles una fuerte demostración de respaldo político al presentarse en el Congreso junto a una nutrida comitiva de ministros y funcionarios para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

Milei rechazó el reclamo de un policía aeroportuario de Mendoza y firmó su despido: el motivo

La llegada del mandatario, a las 10:13, no pasó desapercibida. A bordo de una camioneta oficial y rodeado por un importante operativo de seguridad de la Policía Federal, Milei encabezó una delegación que incluyó a buena parte del Gabinete nacional y referentes legislativos del oficialismo, detalló Clarín. El despliegue tuvo lugar en un contexto sensible para el Gobierno, atravesado por cuestionamientos a Adorni por presuntas irregularidades en la declaración de bienes y el uso de vuelos privados.

Lejos de un tono institucional sobrio, el Presidente imprimió a la jornada un sello propio. Eufórico, se fotografió con sus ministros y difundió un video del momento musicalizado con la icónica banda sonora de la película Rocky, en una puesta en escena que buscó transmitir cohesión interna y fortaleza política.

Ya dentro del Palacio Legislativo, el jefe de Estado se ubicó en uno de los palcos junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Desde allí, fue ovacionado por militantes y legisladores afines, en un clima más cercano al de un acto partidario que al de una sesión parlamentaria.

La música de Rocky es original del video que manda La Libertad Avanza al chat de Casa Rosada: Javier Milei con Manuel Adorni en la previa del informe de gestión en el Congreso ‼️ pic.twitter.com/6pBjxUsGda

El respaldo a Adorni fue explícito. “Vamos, Manuel”, gritó Milei cuando los diputados habilitaron el ingreso del jefe de Gabinete al recinto. Luego se sumó a los cánticos que bajaban desde los palcos, donde se coreó tanto el nombre del funcionario como el del propio Presidente.

Antes de la exposición, Milei y su equipo protagonizaron una foto de alto contenido político junto a Adorni en un despacho del Congreso. La imagen reunió a figuras clave del oficialismo, entre ellas Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Santiago Caputo, en lo que pareció ser un mensaje deliberado de unidad frente a la presión opositora.

Embed "Corruptos son ustedes"



La respuesta de Javier Milei a los periodistas del Congreso en su ingreso la a la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni.



@Jose_Godoyy pic.twitter.com/NRkVeQnXMs — Corta (@somoscorta) April 29, 2026

La escena no es menor. El informe de gestión del jefe de Gabinete es, por diseño institucional, uno de los principales mecanismos de control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la fuerte presencia del Presidente y su círculo más cercano alteró la dinámica habitual, reforzando la idea de que el Gobierno buscó transformar la jornada en una demostración de respaldo político en medio de un momento delicado.

Con una oposición atenta a los cuestionamientos que pesan sobre Adorni y un oficialismo que cerró filas, la exposición se desarrolló bajo un clima de alta tensión política, donde cada gesto, dentro y fuera del recinto, fue leído en clave de poder.