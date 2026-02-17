"Todavía te espero": el desgarrador mensaje del novio de la joven desaparecida en Puerto Madryn

En medio de la angustia por la desaparición de una joven de 23 años en las aguas de Puerto Madryn , su pareja rompió el silencio a través de las redes sociales para relatar lo sucedido y expresar su indignación con el manejo del caso.

Qué se sabe de la joven de 23 años desaparecida durante un bautismo de buceo en Puerto Madryn

Leonardo, pareja de Sofía Devries se encontraba con ella al momento del incidente, fue contundente al describir la situación: “Sofía es mi mujer, mi compañera. Nos vinimos a certificar un curso de buceo y, lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer”.

El descargo de “Leo” no se limitó al dolor personal, sino que incluyó fuertes críticas hacia la Prefectura Naval Argentina , asegurando que la fuerza “no tuvo un rápido accionar” y que las primeras horas se perdieron en cuestiones burocráticas en lugar de aceptar la ayuda de otros buzos de manera inmediata.

Asimismo, manifestó su enojo hacia la fiscal del caso por exigirles una declaración donde se comprometan a no abandonar la ciudad: “Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios. Cero asistencia y cero comprensión humana ”, sentenció.

A pesar de que las autoridades barajan la hipótesis de un ataque de pánico debido a la profundidad (26 metros) y la falta de experiencia de la joven, Leonardo mantiene la fe.

En una emotiva publicación acompañada por una foto de Sofía, le dedicó unas palabras finales: “Te amo para toda mi vida, tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero...”.

Quién es la joven desaparecida en Puerto Madryn

Sofía Devries, de 23 años y oriunda de Moreno, Buenos Aires, es descrita por su entorno y sus perfiles digitales como una persona inquieta, curiosa y amante de la “buena vida”.

Su formación académica es sólida: cursó la licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE y obtuvo un grado en Administración de Empresas en la UTN.

En el mundo digital, Sofía se destaca como creadora de contenido UGC (contenido generado por el usuario), enfocada en temáticas de belleza (beauty), estilo de vida (lifestyle) y viajes.

Sus redes sociales reflejan su pasión por recorrer destinos paradisíacos en Argentina, Brasil y Colombia, además de su trabajo en el área de comunicación de la empresa de productos orgánicos que pertenece a su pareja.

Más allá de su faceta como influencer, Sofía también exploró la literatura. Es autora del libro “Cuentos para mentes rebuscadas”, una obra que ella misma definió como una serie de relatos cortos de “terror, misterio, muerte, amor y un poco de morbo” destinados a ser leídos más de una vez.

Mientras la búsqueda continúa en la zona de Punta Cuevas con buzos profesionales y tecnología especializada, familiares y amigos aguardan noticias que pongan fin a la incertidumbre.