Qué se sabe de la joven de 23 años desaparecida durante un bautismo de buceo en Puerto Madryn

Una joven turista de 23 años es intensamente buscada desde el lunes en aguas de Puerto Madryn (Chubut) tras desaparecer durante una práctica de buceo recreativo en el Golfo Nuevo.
La mujer, oriunda de Buenos Aires, participaba de una excursión organizada por la empresa Freediving Patagonia y formaba parte de un grupo de cuatro personas que realizaba una inmersión en la zona de Punta Cuevas, dentro del área del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.
Según publicó Infobae, la ausencia de la joven fue advertida al finalizar la actividad, cuando tres de los buceadores regresaron a la superficie. De inmediato se dio aviso a las autoridades y se activaron los protocolos de emergencia.
La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda que incluyó inicialmente una embarcación con un nadador de rescate.
Posteriormente se sumó un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de Prefectura con asiento en Puerto Madryn.
En tanto, las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al hospital Andrés Ísola. Dos de ellas permanecían en cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras que la tercera continuaba bajo observación médica.
La investigación del caso está a cargo del fiscal Martín Cárcamo, quien coordinaba las actuaciones judiciales mientras continuaba el operativo en el mar para intentar dar con el paradero de la joven.