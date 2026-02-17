Bariloche fue sede del primer campeonato de sapito de Argentina

Más de 70 competidores participaron del primer campeonato nacional en la playa Sin Viento, a orillas del lago Moreno.

El “sapito” tuvo su primer campeonato nacional en la Patagonia.

El fin de semana extra largo dejó una postal singular en San Carlos de Bariloche: más de 70 competidores participaron del primer campeonato argentino de sapito en la playa Sin Viento del lago Moreno, ante cientos de espectadores.

El ganador consiguió 18 rebotes sobre la superficie del agua. Como jurado participó el galés Phill Bloxham, quien viajó desde Pembrokeshire y posee marcas no oficiales de más de 60 rebotes.

El "sapito" tuvo su primer campeonato nacional en la Patagonia El “sapito” tuvo su primer campeonato nacional en la Patagonia. gentileza El sapito —también conocido como “patito”— es una práctica ancestral documentada desde la Antigua Grecia por Julio Pólux. Hoy cuenta con récords certificados como el del estadounidense Kurt Steiner, con 88 rebotes reconocidos por Guinness World Records.

El torneo fue organizado por Cerveza Patagonia y confirmó que este juego clásico de los lagos patagónicos puede convertirse en una verdadera competencia.

El "sapito" tuvo su primer campeonato nacional en la Patagonia El “sapito” tuvo su primer campeonato nacional en la Patagonia. gentileza Récords El actual récord mundial pertenece al estadounidense Kurt Steiner, quien logró que una piedra rebotara 88 veces en la superficie del agua. Ese hito fue certificado por Guinness World Records el 6 de septiembre de 2013. La piedra ganadora pesaba entre 85 y 225 gramos, era muy lisa, plana y tenía un grosor de entre 6 y 8 milímetros.

Por otra parte, existe otra categoría de distancia más larga que ostenta el escocés Dougie Isaacs, con un lanzamiento de 121,8 metros. El "sapito" tuvo su primer campeonato nacional en la Patagonia El “sapito” tuvo su primer campeonato nacional en la Patagonia. gentileza