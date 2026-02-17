17 de febrero de 2026 - 20:39

Miércoles con nubosidad parcial y vientos fuertes en Mendoza: así estará el tiempo tras el finde largo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 23°C en Mendoza. El jueves se mantendrá la temperatura.

Plaza San Martín, Mendoza.

Plaza San Martín, Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La temperatura disminuirá este miércoles en Mendoza, aunque el calor seguirá latente. Según el pronóstico del tiempo, el día se mantendrá nublado, ventoso y con algunas zonas bajo alerta amarilla por tormentas. A continuación, el detalle.

Leé además

En 2026 habrá más obra pública en Mendoza, por los fondos del resarcimiento, pero con precios más bajos

Construcción: habrá más obra pública en Mendoza, pero con baja rentabilidad

Por Sandra Conte
FADEP ascendió, coronando diez años de crecimiento.

FADEP y la década soñada: de proyecto formativo a potencia regional

Por Emanuel Cenci

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica cielo parcialmente nublado, con vientos fuertes y alerta por tormentas en el Noreste. La máxima será de 32°C, mientras que la mínima será de 23°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera, por su parte, se anuncia despejado.

Jueves: tiempo inestable

El jueves 19 de febrero de 2026 se espera una jornada parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura. La máxima será de 31°C y la mínima de 19°C, acompañado de inestabilidad en la noche. Los vientos serán moderados desde el sur. En la cordillera se indican precipitaciones a partir de la tarde.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta amarilla por Zonda y tormentas en diferentes zonas de Mendoza.

Calor sofocante en Mendoza con alerta amarilla por Zonda y tormentas: qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Mendoza se apresta a aplicar fuertes cambios dentro del sistema educativo que apuntan fundamentalmente a fortalecer los aprendizajes, favorecer las trayectorias y la terminalidad.

Revolución en el aula: cambios en la educación obligatoria de Mendoza con énfasis en los primeros años

Por Verónica De Vita
Hockey Césped. Los Tordos será uno de los protagonistas del tradicional torneo Vendimia

Los equipos de Hockey césped que jugarán el tradicional torneo Vendimia fueron confirmados

Por Gonzalo Tapia
Carnaval en la historia: así se celebraba en Mendoza hace 100 años y cómo cambió con los años

Carnaval en la historia: así se celebraba en Mendoza hace 100 años y cómo cambió con el tiempo

Por Ignacio de la Rosa