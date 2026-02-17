Miércoles con nubosidad parcial y vientos fuertes en Mendoza: así estará el tiempo tras el finde largo

La temperatura disminuirá este miércoles en Mendoza, aunque el calor seguirá latente. Según el pronóstico del tiempo, el día se mantendrá nublado, ventoso y con algunas zonas bajo alerta amarilla por tormentas. A continuación, el detalle.
El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 23°C en Mendoza. El jueves se mantendrá la temperatura.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica cielo parcialmente nublado, con vientos fuertes y alerta por tormentas en el Noreste. La máxima será de 32°C, mientras que la mínima será de 23°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera, por su parte, se anuncia despejado.
El jueves 19 de febrero de 2026 se espera una jornada parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura. La máxima será de 31°C y la mínima de 19°C, acompañado de inestabilidad en la noche. Los vientos serán moderados desde el sur. En la cordillera se indican precipitaciones a partir de la tarde.