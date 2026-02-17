Miércoles con nubosidad parcial y vientos fuertes en Mendoza: así estará el tiempo tras el finde largo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 23°C en Mendoza. El jueves se mantendrá la temperatura.

La temperatura disminuirá este miércoles en Mendoza, aunque el calor seguirá latente. Según el pronóstico del tiempo, el día se mantendrá nublado, ventoso y con algunas zonas bajo alerta amarilla por tormentas. A continuación, el detalle.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica cielo parcialmente nublado, con vientos fuertes y alerta por tormentas en el Noreste. La máxima será de 32°C, mientras que la mínima será de 23°C, con vientos moderados del sudeste. En la cordillera, por su parte, se anuncia despejado.