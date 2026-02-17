"La posibilidad es nula": dura declaración sobre la búsqueda de la joven buceadora en Puerto Madryn

Un prefecto afirmó que no se deben generar “falsas expectativas” debido a la profundidad en la que se encontraba Sofía Devries. El operativo continúa sin resultados.

El jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura Naval, Adrián Wagner, afirmó que son “nulas” las posibilidades de encontrar con vida a Sofía Devries. Se trata de la joven de 23 años que desapareció mientras buceaba en el Mar Argentino, en las inmediaciones de Puerto Madryn.

“La posibilidad es nula”, sostuvo el funcionario, y agregó que “no se pueden generar falsas expectativas, más que nada por la profundidad en la que estaba”.

La búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn La búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn. gentileza El hecho ocurrió el lunes, cuando la joven ingresó al mar junto a otras personas en un sector cercano a Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo, en la costa este de Chubut. Según se informó, el resto del grupo logró regresar a la superficie, pero Sofía no reapareció, lo que motivó la activación inmediata de un protocolo de emergencia.

Desde Prefectura señalaron que el área donde se desarrollaba la actividad es considerada segura y que este tipo de prácticas están autorizadas en ese punto. Hasta el momento, el operativo de búsqueda desplegado en la zona no arrojó resultados positivos.