Expectativa en la Justicia Federal de Mendoza por la decisión de Milei respecto de seis cargos vacantes

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , anunció este miércoles que enviarán al Senado más de 60 pliegos para ocupar cargos en la Justicia Federal . En el caso de Mendoza hay nueve cargos vacantes, entre jueces, fiscales y defensores. Seis de ellas cuentan con ternas conformadas.

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“Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”, anunció el ministro de Javier Milei en su cuenta de X.

Y explicó que “se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial”.

“Con la decisión política del presidente @jmilei cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”, agregó el funcionario.

Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social. Se…

Lo cierto es que en los tribunales federales de Mendoza hay seis cargos vacantes que ya finalizaron sus respectivos concursos y cuyas ternas se encuentran a disposición del Poder Ejecutivo , que deberá definir qué candidato postular la votación del Senado. Esperan definición política: tres camaristas, dos fiscales y un defensor público .

Cámara Federal de Apelaciones

El Consejo de la Magistratura completó en el año 2024 las ternas para tres vacantes para las salas A y B de la Cámara Federal de Apelaciones. El concurso Nº 209 fue remitido al Poder Ejecutivo el 11 de julio de ese año y no tuvo ningún avance más, aunque el gobierno nacional lo tenga agendado.

En una visita a Mendoza, el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio (renunció junto a Mariano Cúneo Libarona), señaló que estos eran los primeros puestos que la gestión Milei iba a designar para esta jurisdicción.

“Es muy importante completar la Cámara Federal de esta provincia. Así que el trabajo está hecho, estamos esperando un poco los tiempos políticos para poder enviarlos”, sostuvo el secretario de Justicia de la Nación en agosto del año pasado.

Las ternas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Primera terna: José Sebastián Elías, Francisco Javier Pascua y Ana Paula Zavattieri.

José Sebastián Elías, Francisco Javier Pascua y Ana Paula Zavattieri. Segunda terna: Viviana Laura Beigel, Federico Miguel Baquioni y Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez.

Viviana Laura Beigel, Federico Miguel Baquioni y Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez. Tercera terna: Sebastián Guillermo Soneira, Mauricio Javier Martínez Rivas Ruzo y Emanuel Saldi.

La Cámara actualmente es subrogada por los jueces Manuel Pizarro, Juan Ignacio Pérez Cursi y Gustavo Castiñeira de Dios.

Ministerio Público Fiscal

También hay vacantes clave en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que concursa sus cargos por fuera del Consejo de la Magistratura.

Fiscal ante Tribunal Oral (1 vacante)

Corresponde a la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza (Fiscalía 1).

Concurso Nº 127 , finalizado el 30 de julio de 2025.

, finalizado el 30 de julio de 2025. Terna: Fernando Gabriel Alcaraz, Marina Daniela Basso y Federico Miguel Baquioni.

Fiscales de instrucción (2 vacantes)

En Mendoza no tienen titulares las fiscalías federales Nº 1 y Nº 2. La Fiscalía Nº 1 quedó vacante recientemente tras la jubilación de la doctora María Alejandra Obregón, mientras que la Fiscalía Nº 2 fue desocupada en 2024 por Fernando Alcaraz, al ser promovido como fiscal general. De todos modos, continuó subrogando ese cargo hasta la actualidad.

Para la Fiscalía Nº 2 ya se completó el concurso Nº 126, el 3 de noviembre de 2024. La terna quedó integrada por Juan Rodrigo Zelaya, Pablo Garciareña y Daniel Enrique Rodríguez Infante.

La definición quedó en manos del Poder Ejecutivo, mientras que el concurso por la Fiscalía Nº 1 aún no fue convocado, debido a lo reciente de la vacante.

Ministerio Público de la Defensa

En el Ministerio Público de la Defensa de la Nación también hay una vacante con terna elevada.

Defensor Público Oficial (1 vacante)

Ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de Mendoza.

Concurso Nº 215 , remitido el 23 de julio de 2024.

, remitido el 23 de julio de 2024. Terna: Analía Yamile Sánchez Albelo, Carlos Agustín Parma y Santiago Bahamondes.

El Juzgado que dejó Walter Bento, sin avances

El cargo de mayor relevancia es el de titular del Juzgado Federal Nº 1, con competencia penal y electoral, que quedó vacante tras la destitución de Walter Bento en noviembre de 2023.

Desde su suspensión, la doble competencia fue subrogada por separado. Actualmente, la parte penal está a cargo del juez Marcelo Garnica (Juzgado Federal Nº 3), mientras que la competencia electoral es ejercida por la jueza Susana Pravata (Juzgado Federal Nº 4).

Walter Bento-sentencia-palabras finales (1) El exjuez federal Walter Bento fue condenado a 18 años de prisión por delitos de corrupción. Ramiro Gómez / Los Andes

Para cubrir ese cargo, el Consejo de la Magistratura abrió el concurso Nº 501 en 2024, con el fallecido abogado Héctor Recalde como consejero instructor.

En agosto de ese año se realizó la prueba de oposición, con 52 postulantes. El jurado presentó el informe con las calificaciones el 26 de septiembre y, un mes más tarde, Recalde debía avanzar con la precalificación de antecedentes, pero extendió el plazo hasta febrero de 2025.

Tras su muerte en diciembre de 2024, asumió en su reemplazo el abogado César Antonio Grau, quien, vencido el plazo, no cumplió con esa tarea.

Fuentes judiciales señalaron a Los Andes que el juicio contra Bento —que culminó con su condena a 18 años de prisión por delitos de corrupción— no influyó en el trámite, ya que se trata de demoras habituales del sistema.

Sin embargo, en Buenos Aires apuntan a que el kirchnerismo ha presentado trabas en concursos vinculados a cargos con competencia electoral, como es el caso.

Otro concurso de juez en marcha

También en el Consejo de la Magistratura se encuentra en trámite el concurso para cubrir el cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, vacante desde la salida de Roberto Naciff en marzo de 2025.

Se trata del concurso Nº 525, actualmente en etapa de evaluación de antecedentes: