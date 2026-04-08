Arde la Justicia: José Valerio cruzó a Dalmiro Garay por sus dichos sobre la prensa y defendió a Pérez Hualde

Dalmiro Garay destacó que ha bajado la litigiosidad y elogió una medida del Gobierno

En medio de ausencias notorias, Alfredo Cornejo respaldó la gestión de Dalmiro Garay en la Suprema Corte

Pero el discurso de Garay también llamó la atención por un mensaje que se diferenció del repaso del funcionamiento de la Justicia que estaba leyendo. El juez directamente le habló a la prensa , de la siguiente forma:

“Quiero exhortar a la prensa libre a ser responsable a la hora de abordar temas tan complejos que tienen impacto directo en la percepción de un poder del Estado y denunciar si es así aquellos actos o sentencias que violenten esta garantía con nombre y apellido , a fin de que sea el sistema el que se encargue de poner las cosas en su lugar. Más no hacer alusiones genéricas de contenido político que sin un dato alguno tengan como finalidad poner en tela de juicio el rol de un magistrado o de este Poder Judicial ”.

El juez Valerio no participó del acto que encabezó ayer Garay junto al gobernador Alfredo Cornejo , pero esta mañana, en una entrevista con FM Vos de San Rafael , no ocultó su sorpresa por sus palabras y aseguró que ese posicionamiento no fue consultado con el resto de la Corte .

El gobernador Alfredo Cornejo respaldó la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay.

El ministro de la Corte se encuentra de visita en ese departamento para participar del II Congreso de Derecho Procesal del Sur mendocino .

En principio, Valerio consideró de forma irónica que Garay fue “muy perspicaz” en referirse a la “prensa libre” en su discurso y señaló: “Yo insisto en lo que he manifestado en reiteradas ocasiones. La Corte es un órgano colegiado, no unipersonal como es el Ejecutivo”.

“Este tema no fue discutido en la Corte para tomar una decisión de cómo encarar la cuestión. Es una mención que ha hecho el señor presidente y él sabrá por qué lo dijo así”, agregó.

Entonces, cuestionó: “Quizá habrá prensa libre y prensa no libre, lo que a todos nos ha llamado poderosamente la atención. Habrá que esperar que nos explique el señor presidente qué ha querido decir”.

José Valerio respaldó al exjuez Pérez Hualde

En otro tramo, se refirió a los dichos del expresidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, quien alertó en diferentes medios de comunicación sobre el riesgo de la intromisión política en la Justicia actualmente.

Sobre Pérez Hualde, Valerio destacó que “el doctor ha sido miembro de la Corte y es reconocido constitucionalista administrativista. Tiene una trayectoria en materia constitucional y en esta provincia de trascendencia”.

“Uno tiene que respetar su opinión y su percepción. Debe tener los suficientes motivos para tener esa percepción. No hablamos de una persona que está tratando de conseguir votos, está expresando su opinión. Y está preocupado como otros también lo han manifestado”, apuntó Valerio.

El juez José ValerioFoto: José Gutierrez / Los Andes El juez José Valerio disparó contra el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay. Archivo Los Andes

Y aclaró: “Yo he manifestado mi preocupación con respecto al Consejo de la Magistratura, lo he hecho en una acordada. Me parece que hay que empezar a tomar conciencia de que la institucionalidad y la calidad institucional son responsabilidad de todos”.

Luego continuó: “Todos debemos contribuir y saber que debemos hacer las cosas lo mejor posible. No son los jueces o los políticos los buenos o los malos. Son los seres humanos que cumplen las distintas funciones”.

“No se trata de ofendernos, sino de debatir las cuestiones como corresponden y poner los temas sobre la mesa donde deben ser discutidos”, planteó Valerio.

Y arremetió con otra definición: “La concentración de poder siempre fue mala y nuestro sistema republicano federal es completamente inverso”.

Para Valerio se han perdido instancias de debate

El juez titular del Fuero Penal fue más allá y sostuvo: “Hemos perdido la capacidad de debatir las temáticas trascendentes para tomar decisiones. Y el debate puede ser acalorado, hasta con agravios que después se piden disculpas, pero de cualquier manera hay que debatir”.

“No puede ser el discurso único. No puede ser la percepción única. Nadie es el dueño de la verdad. Ni en materia religiosa, ni en materia política, ni en fútbol. En todas las temáticas hay distintas visiones y posiciones. Tenemos que aprender a debatir y respetarnos”, consideró.

Y sostuvo que “muchas veces el respeto se confunde con el silencio de decir ‘yo no hablo’”.

“El debate no se puede prohibir y no se puede prohibir la libertad de expresión, por más que esté equivocado”, completó el juez Valerio.