Dalmiro Garay destacó que ha bajado la litigiosidad y elogió una medida del Gobierno

Dalmiro Garay , presidente de la Corte provincial , destacó en su discurso de apertura del año judicial que la litigiosidad se ha reducido 32% en la provincia en los últimos tiempos y atribuyó esa mejora a las acciones tomadas "en asocio con el Ejecutivo" .

La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país: ¿podrá estar en el Mundial 2026?

"Estamos encontrando soluciones con la misma cantidad de gente y trabajando mucho mejor", señaló también un optimista Garay, en la rueda de prensa posterior al discurso que brindó.

Al acto, de que participó el gobernador Alfredo Cornejo , faltaron notoriamente dos de sus siete integrantes : los ministros José Valerio y Mario Adaro , quienes están enfrentados con el titular del alto tribunal. Aunque se trata del acto judicial más importante del año, no hubo reproches de Garay , quien sostuvo que "fue complejo organizar la agenda con los feriados". Valerio tenía "actividades en el sur" y Adaro se encuentra en República Dominicana, en una Cumbre de Escuelas Judiciales, según indicaron desde el propio Poder Judicial.

En su balance , Garay informó también que la oralización de los procesos judiciales "ha acortado los plazos procesales en más de 69% ".

"Acciones concretas en asocio con el Poder Ejecutivo nos han permitido mirar la solución del conflicto más allá de la perspectiva judicial", destacó, y sostuvo que las oficinas de conciliación laboral y civil , que pertenecen al Gobierno , "han implicado una poderosa herramienta de pacificación con un efecto directo en la litigiosidad".

Litigiosidad en baja

Según detalló Garay, hace 8 años Mendoza tenía una tasa de litigiosidad equivalente al ingreso de 25.000 expedientes cada 100.000 habitantes por año. En cambio, en 2025, el ingreso de causas cada 100.000 habitantes fue de 17.300, ante lo cual concluyó que la litigiosidad se ha reducido 32%.

También habló Garay, en función de destacar logros judiciales, de una "tasa de resolución media" de la Justicia del 93%. "Cada 10 conflictos que ingresan a nuestros estrados, estamos resolviendo en el término de un año 9 de ellos. Este es un dato que ejemplifica la mejora sustancial de los últimos años", expresó.

Según el presidente de la Corte, "esto impacta en el aparato productivo". Y expresó: "en el fuero laboral, en el periodo 2017-2023, la baja en la litigiosidad implicó la disminución de alícuotas que pagan empresas y órganos estatales, lo que generó un ahorro en la provincia de 87,4 millones de dólares".

La Justicia, área por área

En un extenso y detallado repaso de gestión, en el que anticipó nuevas medidas para acelerar procesos por medio del expediente electrónico, Garay afirmó que en el fuero penal se resolvieron el año pasado más causas que las ingresadas, lo que arrojó una tasa de resolución del 109%.

En el fuero laboral, en tanto, esa tasa fue del 95%.

Por otro lado, resaltó que en el fuero civil, entre 2024 y 2025, hubo una disminución de ingreso de causas equivalente a 1.867 expedientes, gracias a la Oficina de Conciliación Civil. Y dijo que la tasa media de resolución es de 106,27%.

En el fuero de Familia, en tanto, esa tasa se redujo bastante: 77%. Pero Garay indicó que era del 58% en 2021, con la misma estructura de personal.

Garay también destacó que el Ministerio Público Fiscal, a cargo del procurador Alejandro Gullé, "es uno de los más avanzados del país".

Entre otras referencias, destacó que el 87% de las denuncias entran por canales virtuales y puso en valor el Registro Provincial de Huellas, con 409 coincidencias genéticas en 2025.

También dijo que la semana próxima pondrá en vigencia el portal web del Poder Judicial para poder buscar los bienes que han sido recuperados del delito y que llenan los depósitos del Poder Judicial. Garay se refirió a miles de bicicletas y motos. El anuncio lo había hecho en el mismo acto el año pasado.

Además, anticipó un nuevo concursos de cargos en la Justicia, en este caso apuntado a cubrir 65 cargos de prosecretarios y 52 de progesionales como psicólogos y trabajadores sociales.

La sorpresiva crítica a la prensa

Un párrafo del discurso de Garay sorprendió, ya que en él mostró su enojo por las referencias que hace la prensa respecto del origen político de los integrantes de la Corte.

Dijo Garay: "Hay una crítica que se hace de manera recurrrente sobre la independencia del Poder Judicial. Quiero exhortar a la prensa libre a ser responsable a la hora de abordar temas tan complejos, que tienen impacto directo en la percepción de un poder del Estado, y denunciar si es así aquellos actos y sentencias que violenten esta garantía, con nombre y apellido, a fin de que sea el sistema el que se encargue de poner las cosas en su lugar".

Luego reclamó que los periodistas no hagan "alusiones genéricas de contenido político, que sin un dato alguno tenga la única finalidad de poner en tela de juicio el rol de un magistrado o de este poder judicial".

El presidente de la Corte señaló después del acto que estas palabras no las discutió con sus colegas de la Corte y aclaró que representaban en realidad una respuesta a las críticas del exministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde.

"Eso es pluma mía. Hace mucho que se viene hablando de la falta de independencia y la vinculan al origen de cada juez. Lo cierto es que el que habla eso, cuando estaba en la Corte, los procesos duraban cuatro años y no teníamos sentencia con lenguaje claro", se descargó Garay.

"Pido que ustedes sean celosos del funcionamiento de las instituciones, que escruten todo", agregó, en referencia a los periodistas; y anunció que la semana que viene se pondrá en línea un portal de datos abiertos para que se pueda ver cómo funciona el Poder Judicial, por tribunal y por juez. "Van a saber todo", prometió.