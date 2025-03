La Justicia buscará que los dueños recuperen numerosos bienes robados que guarda en Maipú

¿Por qué la Justicia no reintegra a su dueño lo robado?

El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, explicó en radio Jornada por qué la Justicia no se puede devolver directamente los elementos denunciados como robados a sus legítimos dueños. Y lo hizo en primera persona: "Lo que pasa es que no es tan sencillo. Por ejemplo, a mí me robaron dos bicicletas, y la verdad es que yo hago la denuncia, pero es posible que mi bicicleta la encuentren en un operativo, en otra cosa, con 30 bicicletas más que no están vinculadas a mi causa, porque no necesariamente se cruza el número de la denuncia mía, donde yo aporté la factura".