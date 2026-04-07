7 de abril de 2026 - 17:24

La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país: ¿podrá estar en el Mundial 2026?

El presidente de la AFA, imputado por retención indebida de aportes, no tiene garantizada su presencia en el próximo mundial, donde Argentina defenderá el título.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.&nbsp;

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. 

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia le concedió al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, la posibilidad de salir del país en tres ocasiones, a pesar de estar imputado por retención indebida de aportes. Sin embargo, su eventual presencia en el Mundial 2026 todavía no está garantizada.

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La decisión modifica el escenario que regía hasta hace menos de una semana, cuando la Cámara en lo Penal Económico le había impedido abandonar Argentina, y abre un interrogante sobre su agenda internacional, especialmente en relación con la próxima Copa del Mundo.

Situación de Chiqui Tapia tras ser imputado

Hace tan solo seis días, la Justicia había confirmado la decisión del juez Diego Amarante que prohibía la salida del país de Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de la causa que investiga deudas millonarias con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Tapia, fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes y obligado a quedarse en su domicilio.

En este contexto, y sin su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo, la Justicia le notificó a Tapia y demás imputados “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento previo dicha circunstancia al Tribunal”.

Por ello, el presidente de la AFA debió presentar una solicitud en la Justicia para que le den un permiso con el cual pueda hacerse presente en el amistoso que la Selección argentina enfrentará a su par de Zambia, el martes en el estadio La Bombonera.

Noticia en desarrollo.

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