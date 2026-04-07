Juicio por YPF: el fondo Burford busca más tiempo para apelar el fallo que favoreció a la Argentina.

Tras el revés judicial sufrido hace diez días, el fondo Burford Capital , financiador del reclamo contra la República Argentina por la expropiación de YPF , comenzó a mover sus fichas para intentar salvar el cobro de la millonaria indemnización. La estrategia consiste en ganar tiempo para presentar un recurso de revisión ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

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El pasado 27 de marzo, un tribunal de segunda instancia anuló la sentencia de la jueza Loretta Preska , que obligaba al país a pagar 16.000 millones de dólares más intereses. Ante esto, Burford solicitó formalmente extender el plazo de presentación (que vencía este viernes) por 28 días adicionales , fijando como nueva fecha límite el 8 de mayo .

El primer paso de los demandantes es solicitar un hearing en banc . Esto implica que el fallo, originalmente tratado por tres jueces, sea revisado por los trece magistrados que integran la Cámara de Apelaciones.

Según informó Clarín, Burford argumentó que su abogado principal, Paul Clement, posee "obligaciones profesionales y personales" que le impiden preparar el escrito en el plazo original.

Sin embargo, este es un recurso de carácter excepcional y suele ser declinado por el tribunal, que demoraría entre 20 y 45 días en responder una vez formalizado el pedido.

Si la revisión de la Cámara falla, a Burford solo le quedaría apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sin embargo, las estadísticas juegan en contra de los fondos. El máximo tribunal recibe hasta 8.000 pedidos anuales y solo acepta tratar cerca de 100 (apenas el 1%).

Además, la Corte prefiere casos sobre la Constitución de EE. UU. o leyes federales. El juicio de YPF se basa en la interpretación de estatutos privados y leyes argentinas, lo que le resta interés federal. El tribunal suele intervenir cuando dos cámaras fallan de forma opuesta, algo que no sucede en este caso.

Un factor que fortalece la posición argentina es el reciente alineamiento del Departamento de Justicia de EE. UU., que presentó un memorándum respaldando la postura del país. El Gobierno estadounidense calificó el proceso de búsqueda de activos (discovery) ordenado por Preska como “excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional”.