En medio de ausencias notorias, Alfredo Cornejo respaldó la gestión de Dalmiro Garay en la Suprema Corte

El gobernador Alfredo Cornejo participó del acto de apertura del año judicial que encabezó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y envió un fuerte respaldo al presidente del cuerpo, Dalmiro Garay , en medio de críticas mediáticas que aparecieron por parte del exministro Alejandro Pérez Huald e sobre la independencia de poderes y el faltazo de dos supremos al acto.

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Adaro se encuentra de viaje por República Dominicana , por una conferencia del Poder Judicial de ese país, pudo averiguar este diario. Mientras que Valerio tenía una “ capacitación en el Sur ”, según explicó Garay en conferencia de prensa luego.

Las ausencias fueron por un problema de agenda , presuntamente, pero no dejaron de llamar la atención teniendo en cuenta el enfrentamiento reciente. Los supremos que dijeron presente, además de Garay, fueron: Norma Llatser, Julio Gómez, Omar Palermo y María Teresa Day.

El discurso de Cornejo no tuvo anuncios, sino más bien balances de gestión , donde remarcó que la calidad del sistema judicial debe medirse por su capacidad de respuesta. “La calidad de un sistema judicial no se mide sólo por sus normas, sino por su capacidad real de dar respuestas a la ciudadanía ”, sostuvo.

El gobernador Alfredo Cornejo sentado al lado del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay. Faltaron al acto los jueces Mario Adaro y José Valerio.

En ese sentido, destacó la articulación entre áreas del Estado: “Desde el Gobierno de Mendoza hemos asumido que la seguridad y la justicia forman parte de una misma política pública”.

El primer guiño de Cornejo hacia Garay vino apenas comenzado el discurso: “Advierto con simpatía que en las palabras del Presidente hay una correlación directa entre las normas, los procedimientos y los resultados de gestión que se alcanzan producto de esa Administración”.

Asistencia a víctimas y cambio de enfoque

Cornejo destacó la creación de la unidad de asesoramiento y representación jurídica: “Un paso importante en esta dirección fue la creación, mediante la Resolución 1946, de la unidad de asesoramiento y representación jurídica a las víctimas del delito”.

El gobernador subrayó el cambio conceptual: “Entendimos que la contención de la víctima no se agota en el acompañamiento social o psicológico, sino que se completa cuando el Estado garantiza su acceso efectivo a la justicia”.

Actualmente, según detalló, el Estado ya asumió la representación de 68 víctimas en causas graves. “Esto no sólo brinda tranquilidad a quienes han sufrido un delito, sino que también fortalece la legitimidad del sistema judicial”, afirmó.

Además, indicó que la política integral ya registra más de 6.400 intervenciones en toda la provincia, incluyendo acompañamiento en crisis, seguimiento terapéutico y articulación interinstitucional, incluso en casos que exceden la órbita provincial.

Violencia de género y herramientas de protección

El mandatario también puso el foco en las políticas de prevención. “En paralelo, hemos fortalecido las herramientas de protección, especialmente en materia de violencia de género”.

Detalló que durante 2025 se alcanzaron 561 dispositivos duales de monitoreo: “Lo que representa una herramienta concreta para prevenir situaciones de riesgo”.

Mediación y desjudicialización de conflictos

Otro eje central fue la resolución alternativa de conflictos. Cornejo señaló que “durante 2025 se realizaron 74 mediaciones judiciales y 27 mediaciones voluntarias, promoviendo instancias de diálogo que evitan la escalada y la judicialización innecesaria”.

Además, destacó la puesta en marcha de la Oficina de Conciliación Civil y Comercial: “Un cambio de paradigma en la gestión prejudicial de conflictos”.

Con 63 profesionales trabajando en toda la provincia, el sistema ya muestra resultados: “En 2025, sobre una base de aproximadamente 220 días hábiles, se llevaron a cabo 22.046 trámites, con un promedio de 100 solicitudes diarias”.

Según explicó, el 36% de los casos se resuelve sin llegar a tribunales. “Esto evidencia una rápida apropiación de la herramienta tanto por parte de los operadores jurídicos como de la propia ciudadanía”.

También destacó la descompresión del sistema judicial y el autofinanciamiento del esquema como claves de su sostenibilidad.

Alfredo Cornejo-dicurso-jUSTICIA El gobernador Alfredo Cornejo sentado al lado del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay. Faltaron al acto los jueces Mario Adaro y José Valerio. Prensa Gobierno

Reformas judiciales y modernización del sistema

Cornejo repasó las principales reformas impulsadas para agilizar la justicia. “Hemos impulsado una agenda de reformas concretas para modernizar la justicia”, afirmó.

Entre ellas mencionó:

La desformalización del proceso penal (leyes 9.608 y 9.666)

(leyes 9.608 y 9.666) La reforma del procedimiento de flagrancia (ley 9.703)

(ley 9.703) Cambios en el fuero laboral (ley 9.615)

(ley 9.615) Incorporación de herramientas de investigación genética (ley 9.618)

(ley 9.618) Reorganización del sistema penitenciario (ley 9.612)

(ley 9.612) Simplificación de procesos de familia, como adopciones (ley 9.609)

“Todas estas decisiones tienen un objetivo común: una justicia más ágil, más moderna y más efectiva”, sintetizó.

Playas de secuestros y modernización operativa

El gobernador también destacó avances en la gestión de vehículos secuestrados. “Hemos avanzado en la gestión integral del secuestro de automotores”, indicó.

En ese marco, mencionó la eliminación de la histórica Playa San Agustín y la implementación de un nuevo sistema digitalizado. “La clave del modelo es la digitalización total del circuito, la trazabilidad en tiempo real y una operatoria apoyada en tecnología”.

El sistema ya permitió compactar 10.000 toneladas y avanzar en convenios con municipios. “Podemos desocupar comisarías atestadas de vehículos incautados y solucionar un problema histórico”, afirmó.

El respaldo final a Dalmiro Garay y la comparación histórica

En el tramo final, el gobernador puso el foco en los resultados y recordó que históricamente la justicia laboral atravesaba crisis recurrentes, señalando un cambio de tendencia a partir de la llegada de Garay en 2018.

“Para mi generación, y para la que me antecede, la crónica periodística tradicional hablaba de crisis recurrentes y litigiosidad en aumento”, apuntó Cornejo.

“Grandes académicos daban discursos, cursos en el exterior incluso, aplicando estos conceptos. La crónica periodística decía ‘crisis en la justicia laboral, se crea una nueva Cámara Laboral’. Tres años después, lo mismo”, afirmó.

Y aclaró que puso el ejemplo del Fuero Laboral “porque lo hemos citado tanto las autoridades de la Corte como quien les habla. Hoy podemos decir que hay un 32% interanual menos de litigiosidad”.

“Ese es el óptimo del funcionamiento del sistema: lograr que eso baje sustantivamente”, remarcó.

Y volvió a citar a Garay: “Como dijo el Presidente de la Corte, lograr hacerlo con el mismo personal o con menos personal en un mejor tiempo habla de una mejor calidad de gestión del Poder Judicial, de su Suprema Corte, de sus miembros, pero también de todos los gestores del sistema”.

“Queremos haber contribuido con modificaciones procesales. El Poder Ejecutivo con sus iniciativas y el Poder Legislativo colaborando en sus sanciones. Aliento a seguir trabajando juntos, con responsabilidad y con una convicción firme: construir una Mendoza más justa, más segura y con más oportunidades para todos”, completó.