Bonos: Mendoza sale al mercado local por $75.000 millones para refinanciar deudas

El gobierno de Alfredo Cornejo saldrá este martes al mercado local en busca de financiamiento , en lo que será la primera colocación de deuda del año. El objetivo inicial es captar unos $75.000 millones para afrontar vencimientos previstos en 2026, en el marco de una estrategia de refinanciamiento autorizada en el Presupuesto.

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La operación fue confirmada por el ministro de Hacienda, Víctor Fayad , quien detalló que la Provincia emitirá títulos a 24 y 36 meses. El monto final dependerá de las condiciones que convalide el mercado durante la licitación.

Desde Casa de Gobierno precisaron que la colocación se enmarca en un año con fuertes compromisos financieros. En ese sentido, el funcionario expuso que Mendoza enfrenta vencimientos por alrededor de $450.000 millones durante 2026 .

En ese contexto, la estrategia oficial apunta a utilizar el mecanismo de “ roll over ”, es decir, tomar nueva deuda para cancelar obligaciones existentes, buscando mejorar condiciones de financiamiento.

La Provincia había evaluado inicialmente emitir bonos en tres tramos a 12, 24 y 36 meses, combinando deuda de corto y mediano plazo. Sin embargo, ese esquema fue modificado en las últimas semanas gracias al decreto emitido por el Ministerio de Economía de la Nación , donde habilita a 12 provincias, incluída Mendoza, a acceder a un anticipo de fondos coparticipables.

"Lo vemos como una oportunidad a esto, es algo a no desaprovechar porque nos reconfigura el programa financiero", enfatizó el titular de la cartera de Hacienda.

Finalmente, la colocación de este martes se concentrará únicamente en instrumentos a 24 y 36 meses, con el objetivo de estirar los plazos de vencimiento y evitar presiones financieras en el corto plazo.

Víctor Fayad El ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión de acudir al mercado doméstico responde, en parte, a las dificultades para acceder al financiamiento internacional debido al conflicto en Medio Oriente.

“Por el momento vamos a salir a colocar deuda en mercado local", señaló Fayad a Los Andes. De este modo, la Provincia buscará captar fondos en pesos dentro del sistema financiero local, en un contexto de tasas elevadas y restricciones externas.

El anticipo nacional, clave para la estrategia financiera

La salida al mercado se combina con la decisión de Mendoza de avanzar en un pedido de anticipo de coparticipación al Gobierno nacional, en el esquema habilitado por el presidente Javier Milei.

Desde la Provincia proyectan solicitar alrededor de $130.000 millones, aunque el monto final dependerá de cómo se implemente el reparto de los fondos disponibles.

En ese marco, Cornejo reconoció que el acceso no está garantizado en su totalidad y que la Provincia avanzará de manera gradual. El mandatario también dejó en claro que el anticipo es visto como una alternativa más conveniente que el mercado, especialmente por su costo financiero.

“No sabemos el monto, porque en el decreto se dice que son $400 mil millones, pero nosotros tenemos distintos vencimientos escalonados, por lo cual vamos a ir tomando en la medida de las necesidades, porque a fin de cuentas es un préstamo. Preferimos tomar de ahí y no salir al mercado”, explicó.

Alfredo Cornejo-San Luis El gobernador Alfredo Cornejo habló de forma escueta sobre la causa $LIBRA que tiene al presidente Javier Milei contra las cuerdas. Prensa Gobierno

Además, reveló que la posibilidad de este esquema ya venía siendo considerada por el Gobierno provincial, al punto de haber postergado previamente una salida a los mercados a la espera de la medida nacional.

“Ahora que salió este decreto vamos a acelerar para ver cuánto es el monto y demás. Se devuelve a fin de año, por lo cual este 15% en un plazo corto es una buena tasa”, concluyó.

Con este esquema, Mendoza despliega una estrategia mixta: por un lado, recurre al mercado local con deuda a 24 y 36 meses; por otro, busca apoyo nacional para cubrir compromisos más inmediatos.