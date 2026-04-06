Coparticipación: Cornejo apunta a recibir un adelanto de Milei de $130.000 millones

El gobierno de Alfredo Cornejo recibirá en los próximos días un anticipo de coparticipación que podría ascender a unos $130.000 millones , en el marco del esquema de asistencia habilitado por el presidente Javier Milei . La Provincia busca utilizar esos fondos como herramienta para reestructurar su programa financiero y afrontar vencimientos de deuda de corto plazo.

Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad a Los Andes, quien explicó que la medida nacional representa “una oportunidad a no desaprovechar” en un contexto de fuertes compromisos financieros para este año. A su vez, remarcó que " estos fondos no se puede usar para gastos corrientes ".

"Lo vemos como una oportunidad a esto, es algo a no desaprovechar porque nos reconfigura el programa financiero ", enfatizó el titular de la cartera de Hacienda.

Una vez que se concrete esta acción, será la segunda entrega de fondos que realiza la Nación a la provincia en este último tiempo. A finales de marzo, el Ejecutivo nacional distribuyó unos $47.000 millones en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional). En esa ocasión, Mendoza percibió unos $7.000 millones.

Según detalló el funcionario, Mendoza enfrenta vencimientos por alrededor de $450.000 millones en 2026 y tenía previsto salir al mercado para refinanciar parte de esa deuda, con autorización para hacer roll over.

En ese esquema, la Provincia evaluaba emitir deuda en distintos plazos: bonos a 12, 24 y 36 meses, combinando instrumentos de corto y largo plazo. Sin embargo, el anticipo de coparticipación modifica ese escenario.

“El mercado nos financia al 35% y esto es al 15%”, explicó Fayad, marcando una diferencia de 20 puntos porcentuales que vuelve más conveniente el esquema nacional.

A partir de este cambio, la gestión de Alfredo Cornejo decidió descartar la emisión de deuda de corto plazo. “El bono a 12 meses lo tachamos”, indicó el ministro, al tiempo que confirmó que se mantendrá la estrategia de financiamiento a plazos más largos.

Un instrumento para el rollover de deuda

Desde Hacienda remarcaron que el anticipo no será utilizado para gastos corrientes, sino exclusivamente como una herramienta financiera para administrar pasivos.

“Vamos a pedirlo para usarlo como una herramienta de rollover de deuda”, señalaron. En concreto, la Provincia busca cubrir vencimientos recientes y próximos: más de $80.000 millones que ya operaron en marzo y otros $50.000 millones previstos para junio.

En ese marco, el anticipo de coparticipación funcionará como un puente financiero para evitar salir al mercado en condiciones más costosas.

Si bien aún no están definidos todos los detalles operativos, el esquema nacional establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del ejercicio fiscal 2026, mediante retenciones automáticas de la coparticipación.

Victor Fayad y Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno Victor Fayad y Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno

A princpio de este año, el Ejecutivo provincial realizó adelantos de fondosa tres municipios: General Alvear, Malargüe y Las Heras. La devolución de estas partidos era con la retención de las partidas de la coparticipación y hasta en cuatro cuotas.

Desde la Provincia indicaron que todavía se espera la definición de criterios específicos por parte de Nación en cuanto a plazos y modalidades, aunque destacaron que se trata de condiciones más flexibles en comparación con otras herramientas de financiamiento.

Cornejo mantiene cautela por el envío

Horas más tarde, el gobernador Alfredo Cornejo llevó cautela sobre el monto del financiamiento disponible y aclaró que aún no hay definiciones concretas.

“No sabemos el monto, porque en el decreto se dice que son $400 mil millones, pero nosotros tenemos distintos vencimientos escalonados, por lo cual vamos a ir tomando en la medida de las necesidades, porque a fin de cuentas es un préstamo. Preferimos tomar de ahí y no salir al mercado”, explicó.

El mandatario detalló que la Provincia necesita una porción de ese total, aunque evitó dar por seguro el acceso completo a esos fondos. “En total hay $400 mil millones y nosotros necesitamos $130 mil millones. No creo que a Mendoza de ese total nos den los $130 mil. Tenemos que ver cómo avanzamos en eso”, señaló.

En esa línea, Cornejo indicó que todavía restan precisiones sobre la implementación del esquema, aunque aseguró que el Gobierno provincial ya venía anticipando esta posibilidad. “Todavía no están los detalles en el decreto, pero nosotros veníamos hablando desde hace mucho tiempo. De hecho, frenamos un llamado a tomar deuda hace unas semanas porque sabíamos que iba a salir este decreto”, afirmó.

Finalmente, adelantó que la Provincia buscará avanzar rápidamente en la definición del monto a tomar y valoró las condiciones financieras del instrumento. “Ahora que salió este decreto vamos a acelerar para ver cuánto es el monto y demás. Se devuelve a fin de año, por lo cual este 15% en un plazo corto es una buena tasa”, concluyó.

Caída de recursos y presión sobre las cuentas

El movimiento financiero se da en un contexto de caída real de ingresos. Según datos del Ministerio de Hacienda, los recursos de origen provincial crecieron en términos nominales, pero registraron una baja real del 1,1% frente al mismo período de 2025.

El impacto más fuerte provino de la coparticipación nacional, que acumuló una caída real del 7,6% en el primer bimestre del año. Si bien los envíos a Mendoza aumentaron en términos nominales, el efecto inflacionario dejó ese incremento por debajo de los niveles reales del año anterior.