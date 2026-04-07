Cornejo se reunió con los legisladores de La Libertad Avanza de cara al nuevo período legislativo

El gobernador Alfredo Cornejo , se reunió este martes con los legisladores provinciales electos de La Libertad Avanza que desde mayo actuarán como aliados de Cambia Mendoza en la Legislatura, en un primer gesto de coordinación política tras el acuerdo electoral.

Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , y el diputado nacional y presidente de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano . Sin embargo, no estuvo presente el legislador nacional Luis Petri ni referentes de su espacio interno “ Mendocinos por el Futuro ”.

A través de sus redes sociales, Cornejo destacó el carácter político del vínculo que comienza a consolidarse con los libertarios. Los legisladores electos realizarán su jura el 23 y 24 de abril , luego de sumarán al cuerpo legislativo.

“Mantuvimos un encuentro con l os legisladores electos de La Libertad Avanza, quienes nos acompañarán en el próximo período legislativo. Coincidimos en haber construido una oferta electoral unificada en las últimas elecciones legislativas, pero sobre todo en una manera de entender la política, gestionar y gobernar”, expresó.

En ese sentido, el mandatario remarcó que el acuerdo trasciende lo estrictamente electoral. “No se trata de una coincidencia circunstancial ni limitada a una elección, sino de una mirada compartida sobre el rumbo que necesita Mendoza y la Argentina, con orden y previsibilidad”, afirmó.

Mantuvimos un encuentro con los legisladores electos de La Libertad Avanza, quienes nos acompañarán en el próximo periodo legislativo que comenzará el primero de mayo. Coincidimos en haber construido una oferta electoral unificada en las últimas elecciones legislativas, pero… pic.twitter.com/L2JsySSKIc

Además, consideró que este vínculo “es relevante para la sociedad” y que expresa la voluntad de trabajar de forma articulada para sostener transformaciones y proyectar un horizonte de crecimiento.

En la misma línea, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, destacó el carácter operativo del encuentro y lo vinculó con la inminente jura de los nuevos legisladores. Según explicó, la reunión permitió avanzar en la coordinación del trabajo parlamentario y en la dinámica de funcionamiento entre el Ejecutivo y las bancadas.

“Fue una reunión bien productiva previo a la jura de ellos. Les contamos cómo trabajamos en general, cómo se elaboran las leyes que envía el Ejecutivo y también las que surgen de los propios legisladores de nuestro espacio”, señaló.

Además, el funcionario remarcó que el objetivo es consolidar la alianza política en la Legislatura y garantizar la participación de los libertarios en la discusión de los proyectos impulsados por el Gobierno.

En la reunión que se desarrolló en el cuarto piso de Casa de Gobierno, se estableció nuevos encuentros entre los senadores y diputados libertarios con los diferentes ministros del gabinete provincial con el fin de que "se empapen de los temas de gestión en cada área”.

El triunfo de octubre

El acercamiento político se da en un contexto de amplio respaldo legislativo para el oficialismo. Tras el triunfo de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en las elecciones de octubre —con más del 50% de los votos en ambas categorías— el espacio logró quedarse con 17 de las 24 bancas en disputa en Diputados y 14 de las 19 en el Senado.

De esta manera, el frente contará con 29 de los 48 escaños en la Cámara Baja y 25 de los 38 en la Cámara Alta, números que le otorgan a Cornejo margen suficiente para avanzar con su agenda legislativa. No obstante, desde el oficialismo advierten que buscarán evitar una lógica de imposición y privilegiar consensos.

Alfredo Cornejo y Facundo Correa Llano El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano junto con el gobernador, Alfredo Cornejo.

En ese marco, también se anticipa que la convivencia política no será completamente homogénea. Según confirmaron fuentes de ambos espacios, la alianza no se traducirá en un bloque único dentro de la Legislatura, sino que cada fuerza mantendrá su propia bancada, replicando el esquema que hoy funciona en el Congreso nacional.

Así, por un lado se ubicarán los legisladores alineados directamente con Cornejo dentro de Cambia Mendoza, mientras que por otro estarán los representantes de La Libertad Avanza que responden políticamente al presidente Javier Milei.

A este esquema se suma además el espacio “Mendocinos por el Futuro”, referenciado en Petri, que también incorporará legisladores propios y busca ganar protagonismo en la nueva configuración legislativa.