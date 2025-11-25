Dalmiro Garay fue reelecto como presidente de la Suprema Corte de Justicia: así fueron los votos de los jueces

Después de horas de intensa rosca e incertidumbre política, el juez Dalmiro Garay ganó las elecciones de la Suprema Corte de Justicia y sumará siete años consecutivos como presidente del máximo tribunal, al lograr su tercera reelección consecutiva . La votación resultó por 5 a 2 a su favor , con el rechazo de los magistrados Mario Adaro y José Valerio.

Garay llegaba a esta reunión del pleno con las intenciones de renovar su mandato, pero se esperaba un escenario más complejo, dado que Adaro estaba lanzado abiertamente como su competidor.

Garay sumó los votos esperados de las magistradas María Teresa Day y Norma Llatser pero quebró la lógica de las alas políticas con el sorpresivo respaldo de los jueces "filoperonistas" Omar Palermo y Julio Gómez a su candidatura.

De esta forma logró los votos necesarios para imponerse en primera vuelta, porque si uno de ellos no se inclinaba por su candidatura , la elección se estiraba hasta la tercera votación por mayoría simple.

Un detalle no menor es que Palermo y Gómez luego resultaron electos como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. Es decir, formarán parte de la Sala Administrativa conducida por Garay.

Mientras que Adaro y Valerio, quiénes exigían que se alternara la presidencia con otro magistrado, quedaron aislados con rechazos a todos los candidatos ganadores.

El proceso de elección en la Suprema Corte de Justicia

Una de las reformas que implicó la Ley N° 9.423, sancionada en el año 2022, fue el método de elección de las autoridades de la Corte. El Artículo Nº 5 explica que “la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia será ejercida por una/un Ministro/a, elegida/o en una misma jornada, por dos tercios de los/as integrantes del Tribunal”.

Pero en caso de no contar con los votos en un primera y segunda vuelta, se realizaría una tercera votación donde se impondría el que lograra la mayoría de votos “computada sobre la totalidad de sus miembros”.

Luego, las votaciones de las vicepresidencias se dieron de la siguiente forma, siempre con el rechazo de Adaro y Valerio: 4 a 2 a favor de Palermo como vicepresidente 1º y 3 a 2 a favor de Gómez como vice segundo.

En tanto, la elección de las vicepresidencias se da de la siguiente forma:

Se elegirá por la simple mayoría de los ministros , sin la participación de quien fuera elegido/a para ocupar la Presidencia (en este caso no votó Dalmiro Garay), salvo empate.

, sin la participación de quien fuera elegido/a para ocupar la Presidencia (en este caso no votó Dalmiro Garay), La vicepresidencia segunda se elegirá por simple mayoría de los ministros, excluidos de la votación quienes hayan sido designados/as para desempeñar la Presidencia (Garay) y la Vicepresidencia Primera (Omar Palermo).

Dalmiro Garay Dalmiro Garay renovó su cargo como titular de la Corte mendocina. Ramiro Gómez / Los Andes

El análisis de las elecciones por Garay

El juez Garay señaló en conferencia de prensa que "tras un intercambio de ideas entre los ministros, se me propuso continuar en la presidencia del tribunal. Acepté y la propuesta fue aprobada por mayoría. Es un nuevo desafío".

"Hay muchos proyectos en marcha que queremos finalizar: desde infraestructura —como el Polo Tunuyán— hasta procesos de innovación iniciados y anunciados en la apertura del año judicial. Esto exige redoblar esfuerzos para mejorar el servicio de justicia mendocino", sostuvo para esta nueva etapa.

Sobre las diferencias que surgieron en el seno de la Corte, Garay dijo que "es normal que en un cuerpo elegiado haya distintas formas de ver la manera en que se conduce un poder como es el Poder Judicial".

"Yo lo acepto así, me parece que también es mi rol contener esas diferencias y tratar de que en la discusión lisa y llana de estos pareceres, podamos lograr el mejor consenso posible que es lo que se logró hoy", comentó.

También consideró que "es sano que se dé este debate y que los ministros discutan en pos de que se construyan los mejores acuerdos. Yo no comparto las unanimidades, a pesar de que varias veces me han elegido por unanimidad".

Y valoró que en primera ronda, como dice la ley que regula el funcionamiento del tribunal, "se lograron las designaciones tanto del presidente como de los vicepresidentes primero y segundo en el caso de esta elección del doctor Omar Palermo y del doctor Julio Gómez".

WhatsApp Image 2025-11-25 at 20.22.04 Los seis jueces de la Suprema Corte reunidos en plenario. El juez Mario Adaro se conectó de forma remota desde Buenos Aires Prensa Poder Judicial

En cuánto a la alternancia de la presidencia, que le cuestionaron los jueces Adaro y Valerio, Garay respondió: "He escuchado a algunos ministros que lo han planteado, pero hablar de alternancia en cargos vitalicios es complejo. De todos modos, yo estoy a favor de la alternancia; así he votado en la causa Félix y en la reciente reelección de concejales".

"En la Corte, el presidente cumple un rol institucional, no político. No decide como un intendente o un gobernador. Las facultades están distribuidas entre el pleno y las salas. El presidente conduce las discusiones. El tribunal entendió que, dado que estoy conduciendo procesos que están en marcha, era conveniente mantener esa continuidad para finalizarlos", explicó el magistrado.

Qué dijo de las alas filoradicales y filoperonistas

El presidente de la Corte también analizó el mapa político en que se encasillan a los jueces y se permitió "una excepción" para descargarse contra ese concepto.

"Yo normalmente no hago aclaraciones públicas porque soy presidente de la Corte y mi rol es cuidar la institucionalidad de este poder, pero voy a ser una excepción hoy. La verdad que la idea de alas peronistas y alas radicales son cuestiones que yo creo que están en el pasado", señaló.

"Nosotros hoy tenemos que entender que se construyen mayorías en base a consensos sobre cómo se ve el Poder Judicial y que lo que ha pasado hoy tiene mucho que ver con eso", sostuvo.

Y explicó que "es una visión del Poder Judicial moderna, una visión del Poder Judicial independiente y que como yo lo he dicho otras veces, cuando se me pregunta por una vinculación con el Ejecutivo, les he pedido a los periodistas que me busquen una sentencia donde yo haya dicho cosas que no decía antes".

"En cuanto a la división que se plantea, yo aspiro y espero que eso se supere y que cada uno tenga una visión distinta de la realidad. Porque cada juez cuando dicta una sentencia lo que hace es subsumir el hecho en la norma y en definitiva, hacer justicia", planteó Garay.

Cómo sigue la Corte tras el rechazo de Adaro y Valerio

Por último, el reelecto presidente del máximo tribunal, sostuvo que buscará acercar posiciones tanto con Adaro y con Valerio: "Esto es una elección y termina acá. Nosotros somos 7 ministros de la Corte que vamos a tener que trabajar todos los días por un servicio de justicia de mejor calidad".

"La semana que viene ya voy a estar convocando a todos para seguir decidiendo las cosas del Poder Judicial. Por lo menos de mi parte, esto ha terminado en el día de hoy y no tengo más que decir", cerró el magistrado.