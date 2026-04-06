Alfredo Cornejo redobla la puja con los Félix y ahora dispara contra la gestión de San Rafael en seguridad

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En conferencia de prensa, Cornejo recordó conflictos judiciales anteriores protagonizados por el intendente Omar Félix y su hermano, el diputado nacional y presidente del PJ Mendoza , Emir Félix .

Y apuntó que los propios dirigentes peronistas del sur provincial habían cuestionado en su momento el límite a la reelección de los intendentes y llevaron el tema a la Justicia, donde la Corte avaló la restricción de orden provincial.

“Si ellos consideraban válido convocar a una constituyente municipal , podrían haber hecho una carta orgánica con reelección indefinida sin necesidad de ir a la Corte. Eso muestra la contradicción que han tenido”, sostuvo.

Cornejo también apuntó contra la convocatoria a la constituyente en San Rafael y señaló que “fue a votar muy poca gente , no tuvo los dos tercios de aprobación del Concejo y ni siquiera fue publicada en el Boletín Oficial . Tiene un montón de deficiencias lo que han hecho”, afirmó.

El contraste que marcó en seguridad municipal

Sin embargo, el eje más fuerte de sus críticas apareció al comparar la gestión de ese municipio con otras comunas, especialmente la Capital. “Hay un contraste muy notable con otros municipios. Con Capital, el contraste es el día y la noche”, lanzó.

En esa línea, destacó que la Ciudad de Mendoza avanza con inversiones en tecnología, centros de monitoreo y armas no letales, y remarcó el rol del intendente Ulpiano Suarez en ese proceso.

“El intendente fue a la Legislatura a poner la cara para que le autorizaran a los preventores usar las Taser. Hemos hecho un proceso responsable de capacitación y compra, incluso buscando que sean más baratas con beneficios impositivos”, explicó.

Alfredo Cornejo-Ulpiano Suárez-Mercedes Rus El gobernador Alfredo Cornejo, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, firmaron la entrega de pistolas Taser a preventores municipales. Prensa Gobierno

En contraposición, cuestionó el accionar de San Rafael en aspectos concretos de gestión, como la aplicación de la Ley de Tránsito de 2018, que permite a los municipios intervenir en accidentes sin lesionados.

“En San Rafael y en Lavalle tienen un conflicto de poderes y no aplican esa ley. En esos lugares, cuando hay un accidente sin lesionados, tiene que ir la Policía de Mendoza”, señaló.

Y profundizó con una crítica directa al uso de recursos: “Eso consume personal que podría estar dedicado a la prevención o represión del delito. Policías que deberían estar en la calle terminan haciendo trámites por accidentes menores”.

Cornejo remarcó que la situación contrasta con lo que ocurre en el resto de los municipios. “En la mayoría de los departamentos eso lo resuelven las comunas. Entonces, son autónomos para algunas cosas, pero para otras no. Es una autonomía declamada, pero no ejercida”, disparó.

Apura la aprobación de la autonomía municipal

Además, insistió en que el debate por la autonomía municipal tiene una salida institucional en la Legislatura. Recordó que el Ejecutivo envió un proyecto de enmienda constitucional que incorpora la autonomía para los 18 municipios en un solo artículo.

“Si están de acuerdo con la autonomía, que voten. El peronismo sanrafaelino no tiene más que acompañar esa cláusula en Diputados y se termina este debate estéril”, afirmó.

Por último, también cuestionó la falta de acuerdos dentro del propio peronismo, al recordar que el año pasado no lograron definir si avanzar con el proyecto de equilibrio fiscal o el de autonomía municipal. “Ahora tienen la oportunidad de votar la autonomía primero”, concluyó.