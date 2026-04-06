Imagen de Milei en Mendoza: qué dicen las encuestas tras los escándalos de Adorni y el caso $Libra

Los escándalos de corrupción del jefe de Gabinete Manuel Adorni y las revelaciones de la investigación de $LIBRA salpicaron la agenda del Gobierno nacional durante todo marzo. Y si a eso se le suma el estancamiento económico, se entiende que la imagen de Javier Milei podría haberse debilitado en todo el país, incluso en Mendoza .

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Sin embargo, según encuestas realizadas recientemente y la opinión de especialistas consultados por Los Andes , los golpes llegaron con menor fuerza a la provincia. Aquí, el presidente todavía cuenta con un “escudo” político y cultural que sostiene niveles de apoyo elevados.

En contraparte, varios analistas coinciden en que la oposición aún no presenta un dirigente fuerte capaz de capitalizar los problemas del oficialismo.

DC Consultores realizó en la última semana de marzo una encuesta sobre el Gobierno nacional en Mendoza, y su director, Aníbal Urios , adelantó un resultado contundente antes de la publicación oficial.

El relevamiento arrojó que la imagen de Milei en la provincia es de 56,7% positiva, 13,4% regular y 29,9% negativa .

De todos modos, Urios relativizó el peso de este indicador. “Nosotros no hacemos mucho hincapié en la imagen. En octubre, cuando todos decían que había bajado, no la medimos y pronosticamos los 41 puntos en la elección”, explicó.

Para el consultor, lo central pasa por otro lado: “La imagen no es indicativa, lo que sí es indicativo es el rumbo”. En ese sentido, destacó la importancia de la agenda política y su conexión con las demandas sociales.

Javier Milei junto a Manuel Adorni El presidente Javier Milei junto al vocero Manuel Adorni Archivo

“Milei viene manteniendo la agenda de la gente porque está con reformas en marcha. Planteó la laboral y queda pendiente la impositiva. Si sigue por ese camino, mantiene ese vínculo, a pesar del ruido que se genera alrededor de Adorni”, sostuvo.

Según su mirada, los escándalos afectan más a figuras puntuales que al Presidente. “Eso impacta en las dudas que pueda generar si las cosas no funcionan. Pero si funcionan, pasa a un segundo plano. Al que sí le impacta es a la imagen de Adorni”, explicó.

“La imagen es totalmente vinculante si las cosas no funcionan. Si funcionan, es relativa”, analizó.

En el caso puntual de Mendoza, Urios marcó una particularidad clave: “Hay un antikirchnerismo muy fuerte y una unidad ideológica y pragmática con el Presidente”. Incluso fue más allá: “Mendoza es el lugar libertario por excelencia”.

Stahringer alerta de una leve baja, pero la imagen sigue alta

Por su lado, Roberto Stahringer, director de la consultora Sociolítica, adelantó que en abril realizarán una medición provincial, aunque en marzo ya llevaron adelante estudios departamentales que mostraron una baja promedio del 5% en la imagen de Milei.

Sin arriesgar un número definitivo, estimó que el respaldo actual se ubicaría cerca del 48%, tomando como referencia el 53,84% que obtuvo La Libertad Avanza en las elecciones de octubre.

“Hemos medido en departamentos. En abril tendremos una provincial, pero ya vemos una caída de unos cinco puntos entre enero y marzo. Justo cuando estábamos terminando de medir, se destapó el caso Adorni”, detalló.

Aun así, relativizó el impacto de ese escándalo y apuntó principalmente a la economía: “La gente no está viendo los resultados prometidos”.

En ese marco, subrayó un elemento clave que también aparece en otros análisis: la debilidad de la oposición. “No asoma ninguna fuerza capaz de sintetizar ese descontento”, afirmó. Por eso, consideró que la opción libertaria “sigue siendo significativa”, incluso en un contexto de desgaste.

Stahringer describió además un “doble juego” en la percepción social. Por un lado, La Libertad Avanza continúa siendo vista como una alternativa a la política tradicional; por otro, esa promesa aún no termina de consolidarse plenamente.

Alfredo Cornejo-Javier Milei-1 El presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo consolidan su alianza después de las elecciones. Prensa Gobierno

“Hay un nivel altísimo de caída de la identidad política. Casi el 50% de los mendocinos no se siente representado por ninguna fuerza, mientras que el resto se inclina mayoritariamente por La Libertad Avanza. El peronismo aparece muy atrás”, explicó.

Respecto a los escándalos, advirtió un impacto simbólico más profundo: “El pilar moral anticasta empieza a erosionarse”.

“Milei y Adorni son los principales portavoces de ese discurso. Cuando aparecen cuestionamientos sobre enriquecimiento, el enojo es mayor porque contradice esa narrativa”, sostuvo.

También señaló que ciertos rasgos del oficialismo, como la “pedantería y la soberbia”, potencian el malestar social.

De todos modos, remarcó que Mendoza presenta un comportamiento diferencial: “La provincia tiene una afinidad con Milei por encima del 40%, incluso mayor que la media nacional”.

En ese sentido, destacó el rol del oficialismo local: “Cambia Mendoza actúa como un escudo institucional que amortigua el impacto negativo”.

Zavi advierte desgaste, pero ve contención en Mendoza

Rubén Zavi, director de RZ Consultora, no ha realizado informes en la provincia recientemente pero coincidió en que el desgaste de la imagen presidencial responde tanto a factores económicos como políticos, en un contexto donde las expectativas iniciales comienzan a tensionarse.

“El gobierno de Javier Milei llegó con un pedido claro de paciencia para bajar la inflación y con un fuerte discurso anticasta. Sin embargo, las encuestas muestran que tanto la imagen como las expectativas vienen en descenso, en parte porque esos objetivos aún no se han cumplido”, analizó.

En esa línea, mencionó el impacto de los escándalos recientes, como el caso $Libra y las denuncias sobre Manuel Adorni, que —según explicó— alimentan lo que en comunicación política se conoce como “crisis de sábana larga”.

“Son temas que aparecen y desaparecen, pero no terminan de cerrarse y generan desgaste acumulado”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Zavi advirtió sobre la falta de alternativas: “La oposición expone fracturas del oficialismo, pero no logra generar una expectativa concreta en el votante”.

Milei en Mendoza (2) El presidente Javier Milei en su última visita a Mendoza. Marcelo Rolland / Los Andes

En términos de apoyo, planteó que el Gobierno mantiene un núcleo duro cercano al 30%, aunque con un crecimiento de las percepciones negativas.

“Muchas promesas, como la baja de la inflación, la reducción de impuestos o el impacto de la reforma laboral en el empleo, todavía no se ven reflejadas en la realidad”, explicó.

Aun así, remarcó que Milei sigue siendo una figura central: “Se mantiene como un actor preponderante porque no hay una oposición sólida”.

Para el consultor, la caída de la imagen se explica por dos factores principales: la falta de resultados en la inflación y la percepción de que no se terminó con la casta.

Sin embargo, volvió a marcar diferencias con Mendoza: “Aquí el acompañamiento es mayor porque el mendocino ve en Cornejo un factor de orden”.

En ese sentido, definió la relación como “un matrimonio de conveniencia mutua”, donde el oficialismo provincial y La Libertad Avanza se potencian electoralmente.

El informe nacional de Reale Dalla Torre

Un informe nacional de la consultora Reale Dalla Torre, que dirige Martha Reale, aporta una mirada complementaria al escenario.

Si bien la analista no cuenta con mediciones recientes en Mendoza, su estudio nacional —realizado entre el 8 y el 12 de marzo— muestra un sistema político fuertemente polarizado, en el que Javier Milei y Cristina Kirchner concentran los mayores niveles de imagen positiva.

Martha Reale-imagen-encuesta Datos de la encuesta nacional de Reale Dalla Torre. Gentileza

La cercanía entre ambos refleja la persistencia de identidades políticas fuertes, aunque con resultados distintos en términos electorales, dice el estudio de opinión.

Mientras Milei logra traducir ese respaldo en competitividad, el peronismo enfrenta dificultades para convertir la identificación con Cristina en una oferta sólida, sostiene la consultora en su análisis.

El informe también confirma el peso del liderazgo individual: Milei sigue siendo el candidato más elegido por nombre propio, lo que indica que su marca personal rinde más que su balance de gestión.

Martha reale-candidatos-encuesta Encuesta nacional realizada por Reale Dalla Torre en el mes de marzo. Gentileza

Al mismo tiempo, queda expuesta la fragmentación opositora. Axel Kicillof aparece en segundo lugar, pero lejos de consolidar una posición dominante, con el resto del arco político disperso.