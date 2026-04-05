Interna sin freno: Milei acusó a Victoria Villarruel de "boicot" y de rodearse de "gente complicada"

El Gobierno nacional suma tensión con un viejo conflicto. Javier Milei volvió a arremeter contra Victoria Villarruel y la acusó directamente de “traicionarlo” y de realizar maniobras para “boicotear” su gestión. En ese marco, el presidente aseguró que “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada” .

Milei resaltó la baja de la inflación, pero advirtió que "falta corregir tarifas y precios regulados"

La discordia tomó mayor dimensión tras la entrevista que Milei dio al medio español El Debate, donde sostuvo que la vicepresidente no solo habría intentado suspender su participación en actividades clave en el exterior, sino que esas acciones responderían a una estrategia que, según él, “se remonta a 2021” .

“A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, disparó Milei, exponiendo una fractura que parece no tener retorno.

El jefe de Estado vinculó este distanciamiento con el quiebre ocurrido durante el Pacto de Mayo, recordaron que la vicepresidenta se ausentó de la firma aduciendo un cuadro gripal. “Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile” , remarcó con ironía.

Según la visión del Presidente, tras aquel episodio, Villarruel “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”, en una alusión directa al entorno político que hoy rodea a la presidenta del Senado y a sus recientes gestos de autonomía política.

Punto de quiebre: acercamiento a figuras del pasado

Uno de los puntos de mayor fricción mencionados en la entrevista -realizada el mismo día que la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina en el juicio por YPF- fue el acercamiento a figuras del pasado, específicamente su encuentro en 2024 con la exmandataria María Estela Martínez de Perón.

Milei cuestionó la decisión de Villarruel de “rendir tributo a Isabel Perón” y de inaugurar un busto en su honor en la Cámara alta, interpretando estos movimientos como una provocación directa a la línea ideológica del Gobierno.

Además, el mandatario denunció que el círculo íntimo de su compañera de fórmula “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión libertaria, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada.

"La relación dejó de existir", afirmó Milei

Hacia el final del reportaje, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Milei confesó su asombro ante lo que considera una estrategia de desgaste de larga data por parte de Villarruel, quien habría cuestionado en privado el impacto de sus políticas.

“Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, agregó el Presidente, visiblemente molesto por las versiones de un complot urdido junto a disidentes del partido español Vox.

Con estas declaraciones, el líder de La Libertad Avanza dejó en claro que la relación institucional está reducida al mínimo y que la desconfianza mutua es, a esta altura, el eje central del vínculo entre los dos máximos referentes del país.