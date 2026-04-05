Milei convocó a su Gabinete para recuperar la iniciativa tras el caso Adorni

El presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete este lunes al mediodía en la Casa Rosada con el objetivo de reordenar el frente interno y recuperar la iniciativa política tras el impacto del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

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El encuentro contará con la presencia de todos los ministros y del propio Adorni, quien mantiene el respaldo del mandatario y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pese a la persistencia de la polémica.

Desde hace semanas, las denuncias y cuestionamientos sobre el patrimonio y los movimientos del funcionario afectaron la agenda del Gobierno , que no logró desplazar el tema del debate público.

En ese contexto, la cúpula libertaria buscará dar una señal de cohesión interna y definir los próximos pasos para dejar atrás el episodio.

El jefe de Gabinete enfrenta cuestionamientos por la compra de propiedades en Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, además de sus viajes en vuelos privados a Punta del Este y el uso de un avión oficial en un traslado a Nueva York junto a su esposa.

La aparición de nuevos datos en los últimos días mantuvo el caso en agenda, dificultando los intentos del oficialismo por retomar el control político.

Estrategia para recuperar la agenda

En paralelo, el Gobierno prepara una semana de intensa actividad en el Congreso, con el objetivo de avanzar en proyectos clave y desplazar el foco de la crisis.

La reunión de Gabinete se enmarca en esta estrategia más amplia para recomponer la imagen del Ejecutivo y consolidar el rumbo político.

Días atrás, Adorni mantuvo un encuentro con Milei en la residencia de Olivos, donde el Presidente le ratificó su apoyo. Además, el funcionario acompañó al mandatario en el acto en homenaje a los caídos en Malvinas en Retiro.

La última reunión de Gabinete había sido el 24 de febrero, en un contexto de debate interno sobre la continuidad del jefe de Gabinete, una discusión que aún genera tensión dentro del oficialismo.