Milei resaltó la baja de la inflación, pero advirtió que "falta corregir tarifas y precios regulados"

El presidente Javier Milei resaltó la baja de la inflación en los últimos meses, aunque advirtió que “queda pendiente una gran corrección de precios regulados” , en referencia a tarifas y otros valores aún atrasados.

En una entrevista con el medio español El Debate, el mandatario analizó la evolución de los precios y remarcó que, pese a los avances, el proceso de normalización todavía enfrenta desafíos vinculados a ajustes que impactan directamente en el índice al consumidor.

Milei señaló que la inflación mayorista ya muestra una fuerte desaceleración , al ubicarse por debajo del 1% mensual, lo que equivale a un ritmo anual cercano al 12% o 13%. Sin embargo, explicó que el IPC presenta mayor rigidez debido a las actualizaciones en servicios y tarifas, lo que dificulta que continúe bajando al mismo ritmo.

Al respecto, admitió que “la inflación al consumidor tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea” .

A futuro, Milei advirtió que el camino de normalización de precios aún enfrenta obstáculos al indicar que “todavía quedan correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”.

Milei remarcó los cambios desde que ingresó, con un escenario frágil

En otro tramo de la entrevista, el mandatario recordó la fragilidad del escenario que encontró al asumir el poder en diciembre de 2023, indicando que “la inflación corría al 54 % mensual” y añadió que “estábamos en una condición muy, muy precaria como para poder enfrentar el pago de deuda que teníamos”, tras recibir un Banco Central con reservas negativas y deudas con importadores por US$50.000 millones.

Asimismo, remarcó que “en seis meses terminamos con el déficit fiscal” al señalar que “hicimos un ajuste fiscal de quince puntos del PBI” asegurando que es “el más grande de la historia de la humanidad”.

En este sentido, precisó que se redujo un 30% el gasto público en términos reales, expresando que “en términos de dinero, le devolvimos a los argentinos US$90.000 millones”.

Además, destacó la naturaleza del ajuste, indicando que “el ajuste es recesivo cuando usted aumenta la presión fiscal, pero no cuando usted achica al ente opresor y destructor que es el Estado. Nosotros lo que hicimos es achicar el Estado”.

En esa línea, Milei sostuvo que el PBI mostró una resiliencia inesperada, destacando que al implementar un ajuste basado en la reducción del Estado y no en el aumento de impuestos, el efecto es expansivo. Sobre este punto indicó que “la teoría económica dice que un proceso como ese suele ser híper-recesivo”.

“Nos auguraban algo peor que la Gran Depresión. Cuando llegamos, el PBI traía una caída por arrastre estadístico de 3,5 puntos del PBI y cerramos con una caída de 1,8 puntos del PBI. Eso quiere decir que, en realidad, el PBI subió”, cerró.