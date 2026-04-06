Preventores de Capital recibieron sus primeras pistolas Taser y la Policía ya las utiliza en toda la provincia

El Gobierno provincial entregó las primeras 15 pistolas Taser a los preventores de Capital , que completaron la capacitación dictada por las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía de Mendoza . Además, anunciaron que los efectivos policiales ya están utilizando el arma disuasiva en la vía pública, en distintos puntos de la provincia.

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El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo , junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , y el intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , esta mañana en la sede del ministerio en Godoy Cruz .

Durante la actividad, se firmó el acta de entrega de 15 de las 30 pistolas Taser adquiridas por el municipio en una licitación pública realizada el año pasado.

En esta etapa inicial, 13 preventores recibieron el equipamiento tras completar el proceso de formación, que incluyó entrenamiento práctico, simulaciones operativas y capacitación legal , bajo estándares de la Policía de Mendoza.

En tanto, otros 17 preventores municipales también completaron su curso y quedarán habilitados a fin de mes, a la espera de la finalización de trámites administrativos del ministerio.

Los preventores de Capital que podrán utilizar pistolas Taser en las calles del Centro.

La incorporación de estas armas no letales apunta a ampliar las capacidades de intervención ante situaciones de riesgo sin recurrir al uso de armas de fuego, explicaron desde la Provincia.

En ese sentido, las Taser permiten distintos niveles de respuesta, incluyendo instancias disuasivas previas a la descarga eléctrica.

Alfredo Cornejo destacó el compromiso de Capital

Cornejo destacó la inversión sostenida en seguridad y el rol de la tecnología en la mejora de la capacidad operativa. “Estamos haciendo una inversión muy fuerte en materia de seguridad. Todos los años incorporamos móviles, motos, tecnología, software y cámaras de videovigilancia”, sostuvo.

Además, remarcó que la Policía “está lo mejor pertrechada que se puede” para trabajar en la prevención y persecución del delito, y subrayó que la incorporación de armas no letales responde a estándares modernos de seguridad pública.

El mandatario también puso el foco en el avance tecnológico de los nuevos dispositivos. “Estas Taser tienen mejores características, permiten trabajar más en la prevención, con dos cartuchos y distintos alcances. El objetivo del Estado no es que una persona pierda la vida, sino disuadirla y detenerla en tiempo real”, afirmó.

Cornejo-preventores Capital El gobernador Alfredo Cornejo hizo entrega de las pistolas Taser a los preventores de la Capital. Prensa Gobierno

En ese sentido, aseguró que este tipo de herramientas ya forman parte del esquema operativo y que incluso han sido utilizadas en distintos procedimientos con resultados positivos, en muchos casos sin necesidad de efectuar la descarga.

También destacó el trabajo conjunto con los municipios y señaló que la Ciudad de Mendoza lidera este proceso. “Capital se ha comprometido fuertemente, con inversión propia. No se las regala la Provincia, sino que nos asociamos para la compra”, explicó.

Cornejo agregó que otros departamentos como Godoy Cruz, Luján, Guaymallén y Las Heras también avanzan en políticas de prevención, aunque remarcó que la Capital “lleva la delantera” en incorporación de tecnología y centros de monitoreo.

Ulpiano Suárez puso en valor la capacitación de preventores

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez destacó el trabajo articulado entre Provincia y municipio. “Esto es posible por un trabajo conjunto entre ambos niveles del Estado”, afirmó.

El jefe comunal recordó la reciente puesta en funcionamiento del Centro de Visualización y Monitoreo y el anillo de videovigilancia, que definió como “uno de los más modernos de Argentina”.

Además, remarcó que la política de seguridad no solo alcanza a los 125.000 residentes de la Ciudad, sino también a los más de 300.000 mendocinos y turistas que la visitan a diario.

Ulpiano Suárez-pistolas Taser El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, destacó la articulación entre la Provincia y el municipio para concretar esta incorporación de seguridad. Prensa Gobierno

En cuanto a la capacitación, aseguró que los preventores “ya están preparados y profesionalizados” para portar estos dispositivos y anticipó que el proceso continuará ampliándose. “A fin de mes habrá 30 preventores capacitados”, indicó.

Suarez también enumeró las herramientas con las que cuenta el municipio: cámaras, móviles, motos, más de 500 agentes y sistemas como Ojos en Alerta y alarmas comunitarias, a lo que ahora se suman las Taser.

Más de mil policías habilitados en toda la provincia

La ministra Mercedes Rus explicó que el objetivo es reforzar la presencia en la vía pública y mejorar la capacidad de respuesta. “Buscamos que el delincuente esté más acorralado y la gente más tranquila”, señaló.

En ese marco, destacó que 1.321 policías ya están capacitados para portar Taser, y que los dispositivos comenzaron a utilizarse en operativos con resultados positivos.

“En algunos casos bastó la prevención para detener a la persona agresora. La alerta sonora evitó la descarga”, explicó.

Mercedes Rus-seguridad-Capital La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en el acto de entrega de pistolas Taser a los preventores de Capital. Prensa Gobierno

El uso de estas armas fue formalizado en 2025, cuando se aprobó el protocolo oficial y se amplió su utilización a policías convencionales, más allá de las fuerzas especiales.

Desde entonces, ya se registraron intervenciones en Malargüe, General Alvear y Ciudad, todas con resultados positivos y sin heridos, aseguró la ministra.

Cómo funcionan las pistolas Taser 7

Las Taser 7 incorporadas presentan mejoras respecto de modelos anteriores. A diferencia de los dispositivos antiguos, permiten utilizar dos cartuchos simultáneos, con distintos alcances, y cuentan con sistemas disuasivos sonoros y visuales.

Su funcionamiento está diseñado para inmovilizar temporalmente mediante una descarga controlada, con el objetivo de reducir a una persona sin poner en riesgo su vida.

Actualmente, la distribución de estos dispositivos alcanza a todo el territorio provincial, con diez Taser 7 asignadas a cada una de las seis jefaturas distritales, en manos de personal policial convencional que completó la capacitación correspondiente.

A este despliegue se suma la incorporación en unidades estratégicas y operativas, como el GES, la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y los Centros de Apoyo Táctico Policial (Catacpol) distribuidos en las distintas regiones —Capital, zona Sur, Valle de Uco y zona Este—, lo que permite reforzar la capacidad de respuesta en puntos clave de la provincia.