25 de mayo de 2026 - 20:09

El misterioso Santiago Caputo apareció con look de "Peaky Blinders" y revolucionó las redes

El asesor presidencial asistió al Tedeum por el 25 de Mayo vestido al estilo Tommy Shelby, el personaje de la serie que lidera una banda vinculada a apuestas ilegales, contrabando, entre otras.

Santiago Caputo llegó al Tedeum con look de la serie Peaky Blinders y no pasó desapercibido.

Santiago Caputo llegó al Tedeum con look de la serie Peaky Blinders y no pasó desapercibido.

Foto:

x.com/slcaputo
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Santiago Caputo volvió a convertirse en uno de los personajes más comentados del oficialismo tras asistir este lunes al Tedeum por el 25 de Mayo con una estética que recordó inmediatamente a la serie británica “Peaky Blinders”. Su aparición junto a Javier Milei generó una ola de comentarios y memes en redes.

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El asesor presidencial llegó a la Catedral Metropolitana con boina oscura, sobretodo marrón, un peinado similar al de Tommy Shelby y un cigarrillo en la mano. Además, publicó imágenes junto al presidente, Manuel Adorni y Lule Menem, en medio de las recientes tensiones internas dentro del oficialismo.

La foto con este último generó mayor ruido en las redes, especialmente por el reciente cruce en redes sociales entre Santiago Caputo junto a los usuarios libertarios contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La foto muestra un apretón de manos y una sonrisa entre ambos funcionarios.

Esa polémica empezó cuando la cuenta @PeriodistaRufus publicó una serie de críticas directas contra Caputo y su mano derecha, Manuel Vidal. El posteo parecía uno más en el ruido permanente de las redes, hasta que alguien notó que al abrir el link que acompañaba el tuit, el enlace llevaba a la cuenta verificada de Instagram Menem.

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Viral en redes sociales

La comparación con el protagonista de la serie inglesa no tardó en volverse viral en redes sociales. Los usuarios de X comenzaron a compartir capturas y comentarios sobre el parecido entre Caputo y el personaje interpretado por el actor irlandés Cillian Murphy.

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"No me simpatiza, pero al menos está elegante con el sobretodo cerrado, no como el resto”, escribió un usuario. Otros optaron por ironizar con frases como “¡Ave Santi!” o remarcaron que “Peaky Blinder hay uno solo”, en referencia al protagonista de la ficción británica.

La serie “Peaky Blinders”, una de las favoritas del propio Caputo, está ambientada en Birmingham entre las décadas de 1920 y 1930. Allí, Tommy Shelby lidera una banda vinculada a apuestas ilegales, contrabando y distintas actividades criminales.

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