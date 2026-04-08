Jury: confirmaron la fecha del juicio político contra el juez penal Sebastián Sarmiento

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Ordenan un nuevo jury contra el juez que hizo allanar un prostíbulo tras visitarlo

El juez penal se encuentra suspendido de sus funciones al frente del Tribunal Penal Colegiado N.º 2 desde el pasado 11 de diciembre , cuando el Jury aprobó iniciarle el proceso en su contra.

A partir de esa fecha, pasó a cobrar el 50% de sus haberes , y la medida se extenderá hasta que finalice el debate , donde se definirá su destitución o continuidad en el cargo .

Esa decisión recaerá sobre los 21 integrantes del Jury : los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia , siete senadores y siete diputados. La parte acusatoria estará a cargo del Procurador de la Corte, Alejandro Gullé .

La denuncia contra Sarmiento fue impulsada por el diputado provincial Franco Ambrosini (UCR) , en calidad de defensor de la familia Pelayes , el comisario que fue abatido por un delincuente que el magistrado había liberado de forma anticipada .

Si bien el caso Pelayes es el más relevante en el último tiempo por su desenlace trágico, la presentación acumula otros fallos polémicos del juez, cuestionado como “garantista” por el propio gobernador Alfredo Cornejo.

Incluso, se incorpora el conflicto que tuvo el magistrado por oponerse al retiro de celulares en las cárceles y atribuirse competencias del Servicio Penitenciario en el proceso, según explicó el diputado Ambrosini al presentar la denuncia.

Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento-diputado Franco Ambrosini y Melisa Pelayes (1).jpeg El diputado radical Franco Ambrosini, denunciante del juez Sarmiento, junto a Melisa Pelayes, la hija de un comisario retirado que fue asesinado por un preso que había salido de la cárcel en forma anticipada.

En el pedido se incluyen otros casos resonantes, como el de Héctor Quiroga, asesinado en un intento de robo en 2017 por parte de Cristian Reina Flores, quien se encontraba en libertad condicional por disposición de Sarmiento.

También se menciona la liberación anticipada otorgada a Fabián Olguín, un hombre que tenía prisión perpetua y que luego abusó reiteradas veces de una nena de 12 años en San Rafael, en el año 2020.

Por último, se agregó un traslado especial que el juez dictó para dos presos hacia San Rafael, cuando habían sido enviados a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad desde la cárcel de ese departamento.