Intereses, montos y plazos: las claves de la emisión de bonos del Gobierno más grande desde 2016

El gobierno de Alfredo Cornejo concretó este martes una colocación de títulos de deuda en pesos por más de $446.000 millones en el mercado local , en el marco de su programa financiero 2026. Se trata de la emisión más grande realizada por la Provincia desde 201 6 y tuvo como objetivo principal refinanciar vencimientos previstos para este año.

"Nos sorprendió a todos": Mendoza emitió bonos por $450.000 millones y refinanció todas las deudas del año

La operación se dio luego de la salida al mercado anunciada por la Provincia, que inicialmente buscaba captar alrededor de $75.000 millones. Sin embargo, el nivel de demanda superó ampliamente las expectativas oficiales.

Desde el Ministerio de Hacienda, a cargo de Víctor Fayad, señalaron que el volumen fue “sorpresivo ” tanto para el Gobierno como para los actores del mercado.

En total, Mendoza adjudicó dos series de títulos de deuda en pesos ajustados por CER, a 24 y 36 meses . La primera, por $296.967 millones , tiene una tasa del 7,99% y vencimiento en abril de 2028, con amortización íntegra al final del período.

La segunda, por $149.246 millones , ofrece una tasa del 8,50% y vence en abril de 2029, con un esquema de cancelación en tres cuotas en los últimos seis meses.

"Agotamos prácticamente todo el rollover. Con esto da por concluido programa financiero 2026. Fue sorpresivo el volumen, para todos, para el mercado, para los bancos, para nosotros", precisó Fayad.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad

El mercado local como garantía

La colocación se realizó íntegramente en el mercado local y concentró la demanda en instrumentos de mediano plazo, en línea con la decisión oficial de evitar endeudamiento de corto plazo.

Además, según destacaron desde Hacienda, Mendoza logró extender vencimientos más allá de 2027 en pesos, algo que —según indicaron— no habían conseguido otras provincias sin recurrir a deuda en dólares.

En ese sentido, el ministro subrayó que la Provincia optó por financiarse en moneda local para evitar descalces entre ingresos y obligaciones. “Es mucho mejor tener deuda en pesos que en dólares, porque la recaudación está vinculada a la inflación y no al tipo de cambio”, explicó.

También remarcó que las tasas obtenidas resultaron más bajas que las que enfrentaron otras jurisdicciones como Santa Fe, Córdoba o Entre Ríos, en el mercado internacional, donde colocaciones recientes se ubicaron entre el 8,5% y el 10% en dólares.

Desde el Ejecutivo indicaron que los fondos serán destinados a afrontar compromisos de amortización previstos para este año y los siguientes, en el marco de una estrategia de “roll over” que busca refinanciar deuda existente y mejorar su perfil. La operación, además, permitió prácticamente completar el programa financiero 2026.

La Provincia enfrenta vencimientos por alrededor de $450.000 millones en el corto plazo, lo que explica la magnitud de la colocación y la necesidad de sostener una política activa de financiamiento.

el-gobernador-alfredo-cornejo-y-el-ministro-hacienda-victor-fayad El gobernador, Alfredo Cornejo junto con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

Del endeudamiento en dólares a la estrategia en pesos

La última vez que Mendoza realizó una colocación de magnitud comparable fue en 2016, cuando durante la primera gestión de Alfredo Cornejo la Provincia emitió un bono internacional por unos USD 500 millones, que luego alcanzó los USD 590 millones.

En ese momento, el acutual senador provincial Martín Kerchner estaba al frente de la cartera de Hacienda, la deuda total provincial rondaba los USD 1.500 millones y el Gobierno buscaba ordenar un perfil de vencimientos concentrado en el corto plazo, además de atender necesidades de financiamiento derivadas del déficit fiscal.

Ese título, conocido como PMY24, fue reestructurado en 2020 durante la gestión de Rodolfo Suarez, en un contexto de crisis económica y restricciones financieras. A través de un canje, la Provincia logró postergar los vencimientos hasta 2029 y aliviar la carga de intereses en los primeros años, sin incorporar nuevo endeudamiento.

A diferencia de aquel esquema basado en deuda en dólares, la actual colocación se inscribe en una estrategia centrada en el mercado local y en instrumentos en pesos, con el objetivo de reducir el riesgo cambiario y alinear los compromisos financieros con la estructura de ingresos de la Provincia.