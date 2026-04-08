Tristeza por la muerte de un funcionario y concejal electo del peronismo

El presidente del PJ de General Alvear, Óscar Bonnardel, falleció este míercoles a causa de una enfermedad que padecía desde hace un tiempo.

Óscar Bonardel tenía 62 años y ocupaba un cargo en el Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

El mundo político del sur mendocino se encuentra de luto tras el fallecimiento del presidente del Partido Justicialista de General Alvear, Óscar Bonnardel. El dirigente, de 62 años, murió este miércoles luego de atravesar una enfermedad durante el último tiempo.

El oriundo de San Pedro del Atuel, fue un histórico referente del PJ alvearense y actualmente se desempeñaba como funcionario del Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza en el departamento sureño.

Bonnadel, contador de profesión, había sido electo como concejal de General Alvear en las últimas elecciones municipales realizadas en octubre del año pasado. Tras su fallecimiento, su banca será ocupada por Vanina Lucero, quien figuraba en el segundo lugar de la lista.

Embed Distintos dirigentes políticos comenzaron a despedirlo en sus redes sociales, donde destacaron su rol como dirigente de Andes Fútbol Club, donde supo ser presidente de las institución y también se involucró en el fútbol infantil.