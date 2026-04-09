El kirchnerismo pone en duda su continuidad en los bloques del PJ en la Legislatura

En mayo próximo se renovarán las bancas de la Legislatura y, con la asunción de senadores y diputados , también se conformarán los nuevos bloques de las fuerzas políticas. El oficialismo no mantendrá un bloque unificado en ambas cámaras, ya que tanto L a Libertad Avanza como la UCR (Cambia Mendoza) tendrán los suyos por separado , según confirmaron los presidentes de ambos partidos.

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Pero en la oposición también hay novedades. Aunque el peronismo recuperó el lugar de segunda fuerza en las últimas elecciones, desde octubre a esta parte se registró una seguidilla de desencuentros entre la conducción del PJ y el kirchnerismo , que derivaron en listas separadas en tres de los seis municipios que eligieron concejales en febrero. El principal foco de conflicto fue San Rafael, donde el sector de Anabel Fernández Sagasti enfrentó a la lista de los hermanos Félix.

En este contexto de internas , el senador electo Omar Parisi aclaró que el kirchnerismo no tiene definida su continuidad en los bloques PJ , tras participar del acto de entrega de diplomas de la Junta Electoral de Mendoza , que se llevó adelante en el salón de actos del Poder Judicial esta mañana.

En la nueva Legislatura , este espacio tendrá representación con Parisi y Félix González en el Senado ; mientras que en Diputados aparecen Lucas Ilardo y Lidia Quintana , que también asumirán en mayo. En tanto, se retiran con este recambio la diputada Valentina Morán y el senador Helio Perviú .

El exintendente de Luján de Cuyo retorna a la Legislatura después de una trunca aventura electoral como candidato a gobernador en el año 2023. El último cargo público que ocupó fue justamente en la Casa de las Leyes , pero como diputado provincial (2015-2019) .

Ahora, Parisi advierte que el escenario será “muy distinto” a aquellos años, debido a la mayoría abrumadora con la que contará el oficialismo. “A la provincia no le ha ido bien con esto. Mendoza tiene falta de trabajo y no tiene crecimiento, en un contexto nacional que tampoco es favorable”, criticó el legislador electo.

Omar Parisi-Legislatura Omar Parisi tuvo su primera actividad como senador electo. Prensa Senado

Y advirtió que “el debate será duro, pero cuando se termine levantando la mano ya habrá un ganador anticipado. Es una pelea de un peso pesado contra un peso pluma. Sabemos cuál será el resultado por más esfuerzo que pongamos”.

De todos modos, avisó a los mendocinos que lo votaron que “vamos a ser su voz en la Legislatura y vamos a discutir todo aquello que podamos. Trataremos de mejorar las leyes que quieran sacar”.

La continuidad bajo evaluación

Por último, Parisi aclaró que no tienen definida una continuidad, como tampoco una ruptura definitiva del Interbloque del PJ, que actualmente lideran en el Senado Adriana Cano y en Diputados el sanrafaelino Germán Gómez.

La senadora pertenece al sector de Carlos Ciurca, mientras que Gómez es un alfil de los Félix. Ambos sectores concentran una alianza estratégica en la conducción del peronismo, que se traduce en el liderazgo de ambos bandos en la Legislatura.

A pesar de las rispideces electorales y votaciones distintas en leyes importantes como el proyecto San Jorge, el kirchnerismo se mantuvo hasta ahora dentro del interbloque peronista, pero con el nuevo rearmado se abre la posibilidad formal de salir por su lado.

Acerca de la continuidad en el bloque, Parisi respondió: “Lo vamos a empezar a conversar ahora, lo vamos a evaluar y veremos qué resultado tienen esas conversaciones de acercamiento. No hay nada definido. Recién hoy estoy reestableciendo mi actividad política, así que espero que en las próximas semanas se pueda resolver”.