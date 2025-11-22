El Gobierno anunció a los reemplazantes de Bullrich y Petri en los Ministerios de Seguridad y Defensa

El Gobierno nacional oficializó este sábado los reemplazos en los Ministerios de Seguridad y Defensa. La decisión fue comunicada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, difundido en redes sociales.

Crece el alineamiento con Estados Unidos: Argentina se desmarca del documento final del G20

Guillermo Francos habló tras su renuncia y aseguró que está "dispuesto a seguir apoyando al Gobierno"

Los nombramientos se harán efectivos el 10 de diciembre , cuando los actuales ministros Patricia Bullrich y Luis Petri inicien una nueva etapa desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.

Alejandra Monteoliva quedará al frente del Ministerio de Seguridad, reemplazando a Patricia Bullrich. Monteoliva se desempeñó como secretaria de Seguridad Nacional desde el 10 de diciembre de 2023 , al asumir la administración de Milei, siendo la actual "número dos del área".

El Gobierno aseguró que la elección de Monteoliva obedece a que ella ha sido una "pieza fundamental" de la denominada "Doctrina Bullrich" . Esta doctrina se caracteriza por establecer como prioridad la "lucha frontal contra el narcoterrorismo" , el combate a las organizaciones criminales, y el mantenimiento del "imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina" .

El ascenso de Monteoliva está orientado a asegurar la continuidad operativa y la profundización de la línea política.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1992316849611063797?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.



Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional… https://t.co/EE1qQfJp41 pic.twitter.com/ipFMSMOSiG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2025

La ministra saliente, Patricia Bullrich, felicitó a su sucesora destacando su recorrido, profesionalismo, capacidad de trabajo y solidez. Bullrich auguró que Monteoliva encarará el desafío con "resultados, coraje y honestidad". Asimismo, Bullrich agradeció al Presidente por "sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga".

Un militar al frente de Defensa

En el Ministerio de Defensa asumirá el teniente general Carlos Alberto Presti. Presti era, hasta el anuncio, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Esta designación es considerada un "giro institucional" y un dato significativo: Presti será el primer militar en asumir la cartera de Defensa desde la restitución democrática. El Poder Ejecutivo enmarca la designación como el inicio de "una tradición" que busca poner fin a lo que denomina "la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1992318752621293598?s=20&partner=&hide_thread=false Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa!

Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me… https://t.co/mjIQfhTtT0 pic.twitter.com/YzbyG1uHjL — Luis Petri (@luispetri) November 22, 2025

El Gobierno ha asegurado que "ambas designaciones implican una continuidad del rumbo" iniciado en diciembre de 2023, proyectando el camino de la seguridad y el orden "con más firmeza y más convicción" hacia el futuro.