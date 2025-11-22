Guillermo Francos habló tras su renuncia y aseguró que está "dispuesto a seguir apoyando al Gobierno"

Guillermo Francos , exjefe de Gabinete y una pieza clave en el Gobierno de Milei, rompió el silencio tras su intempestiva salida para ofrecer detalles de la conversación que tuvo con el presidente Javier Milei, la cual culminó con su renuncia y su reemplazo por Manuel Adorni semanas atrás.

El Gobierno anunció a los reemplazantes de Bullrich y Petri en los Ministerios de Seguridad y Defensa

En declaraciones radiales, Francos sugirió que el mandatario "recibió presiones" para realizar cambios en el Gabinete. El exfuncionario relató que las constantes versiones de abandono de su cargo surgieron tras las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Ante esta situación, decidió reunirse con el Presidente, ya que veía que Milei "tenía que tomar una determinación sobre esto y le estaba costando".

Francos explicó que la mayor dificultad para Milei radicaba en que ambos mantienen "una relación de amistad de muchos años". Sin embargo, señaló que había presiones que llevaron al Presidente a realizar modificaciones en su equipo. Milei le habría dicho que haría lo necesario para tener un equipo coordinado.

“Él tenía claro que tenía que hacer modificaciones del Gabinete y mi salida se lo facilitaba” , sentenció Francos. Para ayudar a resolver la "posición compleja" de Milei, Francos le presentó su renuncia, asegurando que no quería ser un estorbo. Subrayó que la salida fue en buenos términos , el Presidente le agradeció el gesto, y no hay "cero problema con el Presidente".

A pesar de que no se ha vuelto a reunir con Milei, Francos afirmó que la renuncia "no cambia nada" en su buena relación personal. Aseguró que está "dispuesto a seguir apoyando al Gobierno" en lo que pueda, destacando que siente que colaboró en "la parte más importante de este Gobierno, capaz la más difícil".

En cuanto a su futuro, Francos confirmó que continuará en su rol de director de YPF, donde es titular de la "famosa acción de oro" que posee el Estado argentino.

Sobre sus sucesores, el exjefe de Gabinete respaldó la gestión de Manuel Adorni. A pesar de "no venir de la política", Adorni demostró ser un vocero "muy original" y Francos cree que "puede llevar adelante la jefatura de Gabinete y coordinarlo sin problemas". Respecto a Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, indicó que "tiene mucho oficio".