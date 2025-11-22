Crece el alineamiento con Estados Unidos: Argentina se desmarca del documento final del G20

El comunicado emitido por la Cancillería planteó que la declaración vulneró la regla del consenso, señalada como principio operativo esencial del G20. Según la administración argentina, varios días de negociaciones concluyeron en un texto impulsado sin el acompañamiento de distintos Estados, entre ellos la propia Argentina, lo que derivó en un rechazo inédito desde la creación del foro.
El Canciller Pablo Quirno participa de la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica
La posición oficial también cuestionó el tratamiento del conflicto en Medio Oriente porque consideró que adoptó un enfoque parcial que dejó afuera factores regionales y dinámicas estructurales que, según indicó el Gobierno, resultan imprescindibles para cualquier intento de pacificación sostenible.
La ausencia de Milei en la cumbre
Ese desacuerdo no se limitó a aspectos metodológicos. La decisión de no firmar la declaración se enlazó con un escenario previo marcado por ausencias relevantes en la cumbre. El propio Milei había anticipado que no viajaría a Sudáfrica y replicó la conducta adoptada semanas antes por Donald Trump, que también se negó a asistir.
En paralelo, Washington había rechazado la inclusión de referencias al cambio climático en el borrador y había cuestionado la orientación del país anfitrión hacia políticas de solidaridad internacional, transición energética y reducción de costos de deuda para países de menores ingresos.
La exposición más directa de la postura argentina quedó a cargo del canciller Pablo Quirno, quien habló ante el plenario en Johannesburgo. “Estamos haciendo causa con Estados Unidos”, afirmó una fuente presidencial al justificar la estrategia diplomática. En su intervención, Quirno sostuvo que la solidaridad y la sostenibilidad requieren un sistema global basado en disciplina fiscal y respeto a la propiedad privada.
“Hemos señalado las líneas rojas identificadas (…) con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20. Esas líneas rojas siguen vigentes”, expresó. “Nos preocupa profundamente la forma en que ciertos asuntos geopolíticos están planteados en el documento. En particular, aborda el prolongado conflicto en Oriente Medio de un modo que no capta toda su complejidad”, agregó.
El apoyo de las autoridades estadounidenses en redes sociales
El discurso recibió el respaldo inmediato del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien destacó en redes sociales la claridad del canciller argentino. “Gracias Ministro Quirno por su clara articulación y defensa de los principios que permiten que la prosperidad y la dignidad humana florezcan”, escribió en X.
La reacción sudafricana no tardó en manifestarse. El portavoz del presidente Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, señaló su sorpresa por la postura argentina. Recordó que el sherpa nacional, Federico Pinedo, había participado de las reuniones preparatorias y sostuvo que el acuerdo técnico ya estaba asegurado antes del arribo de los líderes.