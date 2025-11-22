22 de noviembre de 2025 - 14:56

Crece el alineamiento con Estados Unidos: Argentina se desmarca del documento final del G20

El pronunciamiento se dio este sábado mientras avanzaban las sesiones de la cumbre en Johannesburgo, Sudáfrica.

“Abróchense los cinturones”, el aviso de Milei.

“Abróchense los cinturones”, el aviso de Milei.

Foto:

Gentileza
Por Redacción Política

Leé además

La Embajada del Reino Unido en la Argentina celebró el cumpleaños número 77 de su Majestad el Rey Carlos III.

El Reino Unido celebró en Buenos Aires el cumpleaños 77 del Rey Carlos III

Por Redacción Política
Estados Unidos habría rechazado una propuesta de Maduro para dejar el poder en dos años.

Estados Unidos habría rechazado una propuesta de Maduro para dejar el poder en dos años

Por Redacción Mundo
Estados Unidos anunció un histórico acuerdo de comercio e inversión con Argentina
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (D), posa para una foto con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno (I), antes de su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de noviembre de 2025.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (D), posa para una foto con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno (I), antes de su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de noviembre de 2025.

El comunicado de Cancillería

El comunicado emitido por la Cancillería planteó que la declaración vulneró la regla del consenso, señalada como principio operativo esencial del G20. Según la administración argentina, varios días de negociaciones concluyeron en un texto impulsado sin el acompañamiento de distintos Estados, entre ellos la propia Argentina, lo que derivó en un rechazo inédito desde la creación del foro.

Embed

La posición oficial también cuestionó el tratamiento del conflicto en Medio Oriente porque consideró que adoptó un enfoque parcial que dejó afuera factores regionales y dinámicas estructurales que, según indicó el Gobierno, resultan imprescindibles para cualquier intento de pacificación sostenible.

La ausencia de Milei en la cumbre

Ese desacuerdo no se limitó a aspectos metodológicos. La decisión de no firmar la declaración se enlazó con un escenario previo marcado por ausencias relevantes en la cumbre. El propio Milei había anticipado que no viajaría a Sudáfrica y replicó la conducta adoptada semanas antes por Donald Trump, que también se negó a asistir.

En paralelo, Washington había rechazado la inclusión de referencias al cambio climático en el borrador y había cuestionado la orientación del país anfitrión hacia políticas de solidaridad internacional, transición energética y reducción de costos de deuda para países de menores ingresos.

La exposición más directa de la postura argentina quedó a cargo del canciller Pablo Quirno, quien habló ante el plenario en Johannesburgo. “Estamos haciendo causa con Estados Unidos”, afirmó una fuente presidencial al justificar la estrategia diplomática. En su intervención, Quirno sostuvo que la solidaridad y la sostenibilidad requieren un sistema global basado en disciplina fiscal y respeto a la propiedad privada.

Quién es Pablo Quirno, el elegido de Milei para hacerse cago de cancillería
Quién es Pablo Quirno, el elegido de Milei para hacerse cago de cancillería.

Quién es Pablo Quirno, el elegido de Milei para hacerse cago de cancillería.

“Hemos señalado las líneas rojas identificadas (…) con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20. Esas líneas rojas siguen vigentes”, expresó. “Nos preocupa profundamente la forma en que ciertos asuntos geopolíticos están planteados en el documento. En particular, aborda el prolongado conflicto en Oriente Medio de un modo que no capta toda su complejidad”, agregó.

El apoyo de las autoridades estadounidenses en redes sociales

El discurso recibió el respaldo inmediato del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien destacó en redes sociales la claridad del canciller argentino. “Gracias Ministro Quirno por su clara articulación y defensa de los principios que permiten que la prosperidad y la dignidad humana florezcan”, escribió en X.

Javier Milei / Donald Trump
Javier Milei junto a Donald Trump

Javier Milei junto a Donald Trump

Ese apoyo reforzó el alineamiento entre Buenos Aires y Washington en un contexto en el que la Casa Blanca directamente evitó enviar representantes al foro, convirtiendo la voz argentina en la única objeción explícita en el plenario.

La reacción sudafricana no tardó en manifestarse. El portavoz del presidente Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, señaló su sorpresa por la postura argentina. Recordó que el sherpa nacional, Federico Pinedo, había participado de las reuniones preparatorias y sostuvo que el acuerdo técnico ya estaba asegurado antes del arribo de los líderes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fotografía de un cartel este martes exigiendo transparencia frente al caso Jeffrey Epstein en el Capitolio de Estados Unidos. 

La Cámara baja de Estados Unidos aprobó revelar los documentos del caso Jeffrey Epstein

El presidente de EE. UU. dio a Ucrania un plazo definitivo para aceptar su plan de paz.

Trump puso contra las cuerdas a Ucrania con un ultimátum que podría cambiar el rumbo del conflicto

Por Redacción Mundo
Marcelo Bielsa, DT de Uruguay

Marcelo Bielsa: "Yo soy tóxico" y "vos sos un cagón", la conferencia de prensa sin filtro del DT Celeste

Por Redacción Deportes
Cynthia Erivo y Ariana Grande, protagonistas de Wicked: por siempre (Wicked: Parte II)

Los tres estrenos de cine destacados de la semana, en Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo