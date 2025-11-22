Crece el alineamiento con Estados Unidos: Argentina se desmarca del documento final del G20

El pronunciamiento se dio este sábado mientras avanzaban las sesiones de la cumbre en Johannesburgo, Sudáfrica.

La decisión del Gobierno argentino de no respaldar el documento final de la Cumbre de Líderes del G20 intensificó el alineamiento entre la Argentina y los Estados Unidos. El Ejecutivo encabezado por Javier Milei rechazó el texto presentado en Johannesburgo tras objetar el procedimiento de aprobación y marcar diferencias con los lineamientos geopolíticos del borrador.

Estados Unidos anunció un histórico acuerdo de comercio e inversión con Argentina El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (D), posa para una foto con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno (I), antes de su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D.C., EE. UU., el 13 de noviembre de 2025. EFE/EPA/JIM LO SCALZO El comunicado de Cancillería El comunicado emitido por la Cancillería planteó que la declaración vulneró la regla del consenso, señalada como principio operativo esencial del G20. Según la administración argentina, varios días de negociaciones concluyeron en un texto impulsado sin el acompañamiento de distintos Estados, entre ellos la propia Argentina, lo que derivó en un rechazo inédito desde la creación del foro.

La posición oficial también cuestionó el tratamiento del conflicto en Medio Oriente porque consideró que adoptó un enfoque parcial que dejó afuera factores regionales y dinámicas estructurales que, según indicó el Gobierno, resultan imprescindibles para cualquier intento de pacificación sostenible.

La ausencia de Milei en la cumbre Ese desacuerdo no se limitó a aspectos metodológicos. La decisión de no firmar la declaración se enlazó con un escenario previo marcado por ausencias relevantes en la cumbre. El propio Milei había anticipado que no viajaría a Sudáfrica y replicó la conducta adoptada semanas antes por Donald Trump, que también se negó a asistir.

En paralelo, Washington había rechazado la inclusión de referencias al cambio climático en el borrador y había cuestionado la orientación del país anfitrión hacia políticas de solidaridad internacional, transición energética y reducción de costos de deuda para países de menores ingresos.