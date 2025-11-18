18 de noviembre de 2025 - 23:45

El Reino Unido celebró en Buenos Aires el cumpleaños 77 del Rey Carlos III

La Embajada del Reino Unido realizó una recepción por el cumpleaños 77 de Carlos III y por los 200 años de relaciones diplomáticas con la Argentina. Se trató de un evento encabezado por el embajador David Cairns.

La Embajada del Reino Unido en la Argentina celebró el cumpleaños número 77 de su Majestad el Rey Carlos III.

Foto:

NA / Juan Foglia
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Embajada del Reino Unido en la Argentina celebró este martes el cumpleaños número 77 de Su Majestad el Rey Carlos III, en un evento que reunió a unas 800 personas. Allí también se conmemoró los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La recepción, realizada en la Residencia del Embajador, fue la primera gran celebración encabezada por el embajador David Cairns desde su llegada al país.

Entre los asistentes estuvieron el canciller Pablo Quirno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, además de referentes de la política, el empresariado, la cultura y la sociedad civil.

El festejo incluyó una decoración especial alusiva al Bicentenario del vínculo bilateral, con actividades programadas durante todo 2025.

Durante el evento —al que asistió Agencia Noticias Argentinas—, el embajador Cairns señaló con humor su sorpresa al instalarse en la residencia oficial: “No podía creer que iba a vivir en un palacio tan lindo; ahora entiendo por qué es el lugar para festejar”.

También remarcó la importancia de la doble celebración: “Festejamos el cumpleaños de Carlos III y los 200 años de relaciones entre los dos países”.

El diplomático recordó además una anécdota previa a su llegada y mencionó las habilidades del monarca: “Pensé que podía ser buen diplomático hasta que vi a Carlos bailando tango y jugando al polo durante su visita en 1999".

En otro pasaje, Cairns mencionó un detalle particular de la fiesta vinculado a la historia de los lazos bilaterales. "Hace cien años construyó la Torre de los Ingleses; cien años más tarde, no hay plata. No tenemos presupuesto, por eso hicimos una torta con la Torre de los Ingleses y el Obelisco”, expresó entre risas.

